Siatkarska PlusLiga zapewnia w tym sezonie wielkie emocje. Dostarczają ich nie tylko mecze czołowych drużyn, ale i spotkania zespołów walczących o utrzymanie. Pod tym kątem rywalizacja Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa z InPostem ChKS Chełm była nawet ważniejsza dla układu tabeli niż niespodziewane weekendowe porażki PGE Projektu Warszawa i Bogdanki LUK Lublin.

Lepiej rozpoczęli siatkarze beniaminka. Chełmianie prowadzili 7:4, ale szybko też stracili tę przewagę. Gospodarzom pomógł m.in. as serwisowy Milada Ebadipoura i po chwili prowadzili 9:8.

Od tej pory trwała walka punkt za punkt. Obie drużyny przyjmowały i atakowały na zbliżonym poziomie, ale Częstochowianie zdecydowanie wygrali w bloku, notując tym elementem pięć punktów przy dwóch rywali. To właśnie ten element i ważny kontratak wykończony w końcówce pierwszej partii przez Ebadipoura pomógł im zwyciężyć 25:22.

Siatkówka. Częstochowianie zaczęli mocno, a potem przyszła kontra

Przed spotkaniem to właśnie Steam Hemarpol Politechnika był w gorszej sytuacji od rywali. Nie tylko dlatego, że przed sezonem celował wysoko, a niespodziewanie uwikłał się w walkę o utrzymanie. Częstochowianie zupełnie zawodzą, do poniedziałku wygrali w lidze zaledwie trzy mecze i zamykali tabelę. InPost ChKS był o pozycję wyżej, zebrał o dwa punkty więcej.

W drugim secie Chełmianie prowadzili dwoma punktami, 9:7, kiedy kolejnym w tym meczu blokiem popisał się Łukasz Swodczyk. Później goście mieli nawet trzy punkty przewagi, ale w końcówce znów wszystko się wyrównało.

Tym razem to ChKS zdobył pięć punktów blokiem, ale gospodarze i tak doprowadzili do gry na przewagi. W tej partii skuteczny był Ebadipour, zdobył osiem punktów, ale w ostatniej akcji zawiódł. Uderzył piłką w aut i goście zwyciężyli 29:27.

Drużyna beniaminka szła za ciosem w trzeciej partii. Przez większość seta miała dwa, trzy punkty przewagi. Ich atutem był atak, w tym secie skończyli 65 procent piłek. Świetnie spisywał się zwłaszcza Remigiusz Kapica, który zamienił na punkty sześć z ośmiu ataków.

W pewnym momencie Chełmianie prowadzili już 21:17. Ale gospodarze jeszcze się zerwali i doprowadzili do remisu 22:22. Ostatecznie jednak to drużyna beniaminka miała piłkę setową. Paweł Rusin podbił atak Daniela Popieli, a w kontrataku nie zawiódł Amirhossein Esfandiar. Chełmianie wygrali 25:23 i zapewnili sobie punkt.

PlusLiga. Beniaminek zaskakuje w meczu z czerwoną latarnią ligi

Na czwartą partię gospodarze wyszli z nowym środkowym - Damian Radziwon zastąpił Sebastiana Adamczyka. Znów na początku przewagę wypracowali sobie jednak Chełmianie, choć nie była ona zbyt duża.

Po błędzie Ebadipoura w ataku goście wygrywali już 13:10. Częstochowianie jeszcze się zbliżyli, ale po paru minutach Kapica błysnął pojedynczym blokiem i jego zespół prowadził 20:17. Tak wielkiej szansy na komplet punktów już nie zmarnował.

Chełmianie zwyciężyli 26:24, a w całym meczu 3:1. Beniaminek wskakuje więc na 11. miejsce w tabeli, a Steam Hemarpol Częstochowa pozostaje w fatalnej sytuacji na dnie PlusLigi.

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa: Indra, Adamczyk, Ebadipour, De Cecco, Popiela, Lipiński - Makoś (libero) oraz Kowalski, Jeanlys, Kiedos, Radziwon, Ostój (libero)

InPost ChKS Chełm: Kapica, Marcyniak, Rusin, Blankenau, Swodczyk, Esfandiar - Sonae (libero) oraz Fasteland, Gruszczyński (libero), Goss, Łapszyński, Turski

W ataku Bartłomiej Lipiński ze Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa Waldemar Deska PAP

Kadr z meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - InPost ChKS Chełm Waldemar Deska PAP

Milad Ebadipour, kapitan drużyny z Częstochowy Piotr Matusewicz East News

