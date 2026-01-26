Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski zespół przyjął kolejny cios. Pozostaje na dnie PlusLigi

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Ważne rozstrzygnięcie w PlusLidze. Siatkarze Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa walczyli o wydobycie się z dna ligowej tabeli. Podjęli u siebie InPost ChKS Chełm, beniaminka PlusLigi. Gospodarze rozpoczęli od wygranego seta, ale potem do głosu doszli Chełmianie. Kolejna porażka częstochowskiej drużyny sprawia, że jej sytuacja w tabeli nadal jest bardzo zła.

Siatkarz w niebieskim stroju sportowym przygotowuje się do przyjęcia lecącej nad nim piłki na hali sportowej z kolorowym boiskiem i widocznymi reklamami w tle.
Luciano De Cecco, rozgrywający częstochowskiej drużynyMarta Badowska / PressFocusNewspix.pl

Siatkarska PlusLiga zapewnia w tym sezonie wielkie emocje. Dostarczają ich nie tylko mecze czołowych drużyn, ale i spotkania zespołów walczących o utrzymanie. Pod tym kątem rywalizacja Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa z InPostem ChKS Chełm była nawet ważniejsza dla układu tabeli niż niespodziewane weekendowe porażki PGE Projektu Warszawa i Bogdanki LUK Lublin.

Lepiej rozpoczęli siatkarze beniaminka. Chełmianie prowadzili 7:4, ale szybko też stracili tę przewagę. Gospodarzom pomógł m.in. as serwisowy Milada Ebadipoura i po chwili prowadzili 9:8.

Od tej pory trwała walka punkt za punkt. Obie drużyny przyjmowały i atakowały na zbliżonym poziomie, ale Częstochowianie zdecydowanie wygrali w bloku, notując tym elementem pięć punktów przy dwóch rywali. To właśnie ten element i ważny kontratak wykończony w końcówce pierwszej partii przez Ebadipoura pomógł im zwyciężyć 25:22.

Zobacz również:

Tomasz Fornal skomentował nagranie Michała Winiarskiego ws. aukcji na rzecz WOŚP
Siatkówka

Michał Winiarski ogłasza ws. WOŚP, Tomasz Fornal reaguje. Plotki coraz bliżej potwierdzenia

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Siatkówka. Częstochowianie zaczęli mocno, a potem przyszła kontra

    Przed spotkaniem to właśnie Steam Hemarpol Politechnika był w gorszej sytuacji od rywali. Nie tylko dlatego, że przed sezonem celował wysoko, a niespodziewanie uwikłał się w walkę o utrzymanie. Częstochowianie zupełnie zawodzą, do poniedziałku wygrali w lidze zaledwie trzy mecze i zamykali tabelę. InPost ChKS był o pozycję wyżej, zebrał o dwa punkty więcej.

    W drugim secie Chełmianie prowadzili dwoma punktami, 9:7, kiedy kolejnym w tym meczu blokiem popisał się Łukasz Swodczyk. Później goście mieli nawet trzy punkty przewagi, ale w końcówce znów wszystko się wyrównało.

    Tym razem to ChKS zdobył pięć punktów blokiem, ale gospodarze i tak doprowadzili do gry na przewagi. W tej partii skuteczny był Ebadipour, zdobył osiem punktów, ale w ostatniej akcji zawiódł. Uderzył piłką w aut i goście zwyciężyli 29:27.

    Zobacz również:

    Jan Hadrava, atakujący Indykpolu AZS Olsztyn
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Gwiazda polskiego klubu rozwiewa wątpliwości. W reprezentacji już nie zagra

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      Drużyna beniaminka szła za ciosem w trzeciej partii. Przez większość seta miała dwa, trzy punkty przewagi. Ich atutem był atak, w tym secie skończyli 65 procent piłek. Świetnie spisywał się zwłaszcza Remigiusz Kapica, który zamienił na punkty sześć z ośmiu ataków.

      W pewnym momencie Chełmianie prowadzili już 21:17. Ale gospodarze jeszcze się zerwali i doprowadzili do remisu 22:22. Ostatecznie jednak to drużyna beniaminka miała piłkę setową. Paweł Rusin podbił atak Daniela Popieli, a w kontrataku nie zawiódł Amirhossein Esfandiar. Chełmianie wygrali 25:23 i zapewnili sobie punkt.

      PlusLiga. Beniaminek zaskakuje w meczu z czerwoną latarnią ligi

      Na czwartą partię gospodarze wyszli z nowym środkowym - Damian Radziwon zastąpił Sebastiana Adamczyka. Znów na początku przewagę wypracowali sobie jednak Chełmianie, choć nie była ona zbyt duża.

      Zobacz również:

      Olivia Różański w Japonii spisuje się fantastycznie
      Reprezentacja siatkarek

      Straciła miejsce w kadrze Lavariniego. Wybrała Japonię, a teraz takie wieści

      Damian Gołąb
      Damian Gołąb

        Po błędzie Ebadipoura w ataku goście wygrywali już 13:10. Częstochowianie jeszcze się zbliżyli, ale po paru minutach Kapica błysnął pojedynczym blokiem i jego zespół prowadził 20:17. Tak wielkiej szansy na komplet punktów już nie zmarnował.

        Chełmianie zwyciężyli 26:24, a w całym meczu 3:1. Beniaminek wskakuje więc na 11. miejsce w tabeli, a Steam Hemarpol Częstochowa pozostaje w fatalnej sytuacji na dnie PlusLigi.

        PlusLiga
        18 kolejka
        26.01.2026
        17:30
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa: Indra, Adamczyk, Ebadipour, De Cecco, Popiela, Lipiński - Makoś (libero) oraz Kowalski, Jeanlys, Kiedos, Radziwon, Ostój (libero)

        InPost ChKS Chełm: Kapica, Marcyniak, Rusin, Blankenau, Swodczyk, Esfandiar - Sonae (libero) oraz Fasteland, Gruszczyński (libero), Goss, Łapszyński, Turski

        Zawodnik w białej koszulce atakuje piłkę na siatce, a trzech zawodników w zielonych strojach próbuje zablokować jego zagranie. W tle widać fragment boiska siatkarskiego oznaczony reklamami oraz trybuny.
        W ataku Bartłomiej Lipiński ze Steam Hemarpol Politechniki CzęstochowaWaldemar DeskaPAP
        Zawodnicy drużyn siatkarskich podczas akcji na boisku, jeden z graczy w zielonym stroju atakuje piłkę nad siatką, a przeciwnik w białym stroju próbuje ją zablokować.
        Kadr z meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - InPost ChKS ChełmWaldemar DeskaPAP
        Zawodnik siatkarski w niebieskiej koszulce z numerem 11, reprezentujący klub Norwid, z poważnym wyrazem twarzy, na tle rozmytej sali sportowej.
        Milad Ebadipour, kapitan drużyny z CzęstochowyPiotr MatusewiczEast News
        Siatkarski quiz z Jakubem Nowakiem i Piotrem Orczykiem! WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja