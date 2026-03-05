Dawid Dulski pierwszy seniorski kontrakt podpisał w 2021 roku z AZS AGH Kraków, po sezonie przeniósł się do Aluron CMC Warty Zawiercie, a kolejną kampanię spędził w Norwidzie Częstochowa. Utalentowany atakujący długo nie zagrzał tam miejsca, postanowił związać się z PSG Stalą Nysa. Rozgrywki 2024/2025 zakończył z 270 punktami na koncie, a jego zespół spadł z PlusLigi.

Młody zawodnik w lidze zawodził, nie znalazł też uznania w oczach Nikoli Grbicia. Siatkarz, który w 2023 roku debiutował w kadrze i zagrał nawet w Lidze Narodów, dwa lata później nawet nie otrzymał powołania od Serba.

"Dulskiemu trzeba po tym sezonie podać rękę. Bo myślę, że to tak "skopany" chłopak w tym sezonie, ma tyle w głowie myśli, że potrzebuje pomocy. Czy powołanie do kadry to pomoc, czy Nikola Grbić jest od tego, żeby pomagać po złych sezonach? Nie jestem do końca przekonany. Ale Dulskiego mimo wszystko bym widział, bo warto go obserwować, mieć pod ręką" - mówił wówczas Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener, a obecnie ekspert Polsatu Sport.

Dawid Dulski odbudował formę we Francji. I wróci do Polski

Dulski powołania nie dostał, a próbę odbudowania swojej formy podjął w nowym otoczeniu. Podpisał kontrakt z francuskim Nice VB i chociaż wydawało się, że to odważna decyzja, to ruch okazał się strzałem w dziesiątkę.

23-letni Polak w 23 ligowych meczach zdobył 461 punktów, jest obecnie drugim najlepiej punktującym zawodnikiem drużyny. Co więcej, błyszczy też w krajowym pucharze, w końcówce lutego poprowadził swój zespół do drugiego w historii finału tych rozgrywek. Nic więc dziwnego, że atakującym zaczęły interesować się inne drużyny. Ten, jak donosi siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, niebawem po raz kolejny w karierze zmieni barwy.

Według moich informacji, atakujący Dawid Dulski w sezonie ligowym 2026/2027, będzie bronił barw drużyny Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski

Przypomnijmy, że obecnie podstawowym atakującym ekipy z Gorzowa jest Chizoba Neves, który po zakończeniu rozgrywek ma przenieść się do Japonii.

Dawid Dulski w trakcie uniwersjady w Chengdu Akademicki Związek Sportowy materiały prasowe

Dawid Dulski w barwach Stali Nysa Mateusz Birecki AFP

Dawid Dulski atakuje w barwach Stali Nysa Mateusz Birecki AFP

Artur Szalpuk - najlepsze akcje MVP meczu Asseco Resovia - Knack Roeselare Polsat Sport