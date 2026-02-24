Polski siatkarz "zniknął" na dwa miesiące. Teraz żałuje tylko jednego
Jakub Kochanowski pod koniec ubiegłego roku doznał kontuzji i "zniknął" z siatkarskich parkietów na dwa miesiące, do gry wrócił dopiero 23 lutego. I chociaż jego obecność w składzie może cieszyć kibiców PGE Projektu Warszawa, to środkowy reprezentacji Polski sam studzi nastroje. Po przegranym meczu z Cuprum Stilonem Gorzów zdradził też, czego żałuje.
Jakub Kochanowski ominął trzy pierwsze ligowe mecze PGE Projektu Warszawa w sezonie, na boisku pojawił się dopiero w rozgrywanym 6 listopada spotkaniu z Asseco Resovią Rzeszów. Jak później wyjaśnił, zmagał się z drobnymi problemami zdrowotnymi, które dały o sobie znać po intensywnym sezonie reprezentacyjnym.
Gdy wydawało się, że utytułowany środkowy jest już w pełni sił i będzie w stanie na przestrzeni całego sezonu pomagać drużynie, kibice otrzymali kolejny cios. Pod koniec grudnia stołeczny klub poinformował o kolejnych problemach siatkarza.
"Środkowy PGE Projektu Warszawa - Jakub Kochanowski będzie wyłączony z gry w okresie około trzech tygodni z powodu urazu kolana" - przekazano w komunikacie. Jak się później okazało, przerwa zawodnika była dłuższa niż trzy tygodnie.
PlusLiga. Jakub Kochanowski wrócił do gry
Wicemistrz olimpijski "zniknął" z siatkarskich parkietów na dwa miesiące, bo po raz ostatni zagrał 19 grudnia przeciwko PGE GiEK Skrze Bełchatów. Wrócił 23 lutego w meczu z Cuprum Stilonem Gorzów, który jego zespół sensacyjnie przegrał 0:3. Kochanowski na parkiecie pojawił się w pierwszym secie i został żywiołowo przywitany przez warszawską publiczność.
Słyszałem reakcję kibiców. Uśmiechnąłem się, naprawdę fajnie jest wrócić po takiej przerwie
Środkowy zdradził też, że żałuje jednego - a mianowicie tego, że nie był w stanie zagrać dłużej i pomóc drużynie. "Szkoda, bo naprawdę każdy był dziś potrzebny, żeby ruszyć drużynę z Gorzowa. Mam nadzieję, że w następnych meczach zagram już w większym wymiarze" - podkreślił.
Reprezentant Polski stwierdził też, że zapewne będzie stopniowo wprowadzany do gry, szczególnie, że już jest w "pełnym treningu". Ma jednak świadomość, że uczestniczenie we wszystkich ćwiczeniach nie oznacza automatycznie gotowości do występowania w meczach.
"Mimo wszystko granie meczów to jest troszeczkę coś innego niż trenowanie. Podejrzewam, że już wkrótce będę gotowy do tego, żeby zagrać cały mecz w pełnym wymiarze i pomóc drużynie najlepiej, jak mogę" - dodał.
Kochanowski kolejną okazję do gry być może otrzyma już w środę 25 lutego, kiedy to PGE Projekt Warszawa podejmie Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Początek tego spotkania o godz. 20.