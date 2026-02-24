Polski siatkarz "zniknął" na dwa miesiące. Teraz żałuje tylko jednego

Katarzyna Koprowicz

Katarzyna Koprowicz

Jakub Kochanowski pod koniec ubiegłego roku doznał kontuzji i "zniknął" z siatkarskich parkietów na dwa miesiące, do gry wrócił dopiero 23 lutego. I chociaż jego obecność w składzie może cieszyć kibiców PGE Projektu Warszawa, to środkowy reprezentacji Polski sam studzi nastroje. Po przegranym meczu z Cuprum Stilonem Gorzów zdradził też, czego żałuje.

Zawodnik siatkarski w białym stroju, z tatuażami na rękach, gestykuluje ze zmęczeniem lub frustracją na twarzy, drugi zawodnik w tle nie jest wyraźnie widoczny.
Jakub Kochanowski w barwach PGE Projektu WarszawaPHOTO ALEX MACINOWSKI/ SUPER EXPRESSAGENCJA SE

Jakub Kochanowski ominął trzy pierwsze ligowe mecze PGE Projektu Warszawa w sezonie, na boisku pojawił się dopiero w rozgrywanym 6 listopada spotkaniu z Asseco Resovią Rzeszów. Jak później wyjaśnił, zmagał się z drobnymi problemami zdrowotnymi, które dały o sobie znać po intensywnym sezonie reprezentacyjnym.

Gdy wydawało się, że utytułowany środkowy jest już w pełni sił i będzie w stanie na przestrzeni całego sezonu pomagać drużynie, kibice otrzymali kolejny cios. Pod koniec grudnia stołeczny klub poinformował o kolejnych problemach siatkarza.

"Środkowy PGE Projektu Warszawa - Jakub Kochanowski będzie wyłączony z gry w okresie około trzech tygodni z powodu urazu kolana" - przekazano w komunikacie. Jak się później okazało, przerwa zawodnika była dłuższa niż trzy tygodnie.

Zobacz również:

Polskie siatkarki odpadły z MŚ. Na zdjęciu Marlena Kowalewska pocieszająca Martynę Łukasik
Reprezentacja siatkarek

Najpierw kontuzja, a teraz to. Gwiazda Lavariniego usłyszała wyrok. To naprawdę koniec

Igor Szarek
Igor Szarek

    PlusLiga. Jakub Kochanowski wrócił do gry

    Wicemistrz olimpijski "zniknął" z siatkarskich parkietów na dwa miesiące, bo po raz ostatni zagrał 19 grudnia przeciwko PGE GiEK Skrze Bełchatów. Wrócił 23 lutego w meczu z Cuprum Stilonem Gorzów, który jego zespół sensacyjnie przegrał 0:3. Kochanowski na parkiecie pojawił się w pierwszym secie i został żywiołowo przywitany przez warszawską publiczność.

    Słyszałem reakcję kibiców. Uśmiechnąłem się, naprawdę fajnie jest wrócić po takiej przerwie
    wyznał w rozmowie z Polsatem Sport.

    Środkowy zdradził też, że żałuje jednego - a mianowicie tego, że nie był w stanie zagrać dłużej i pomóc drużynie. "Szkoda, bo naprawdę każdy był dziś potrzebny, żeby ruszyć drużynę z Gorzowa. Mam nadzieję, że w następnych meczach zagram już w większym wymiarze" - podkreślił.

    Siatkarz kadry Nikoli Grbicia naprawdę to zrobił. Jest potwierdzenie

    Reprezentant Polski stwierdził też, że zapewne będzie stopniowo wprowadzany do gry, szczególnie, że już jest w "pełnym treningu". Ma jednak świadomość, że uczestniczenie we wszystkich ćwiczeniach nie oznacza automatycznie gotowości do występowania w meczach.

    "Mimo wszystko granie meczów to jest troszeczkę coś innego niż trenowanie. Podejrzewam, że już wkrótce będę gotowy do tego, żeby zagrać cały mecz w pełnym wymiarze i pomóc drużynie najlepiej, jak mogę" - dodał.

    Kochanowski kolejną okazję do gry być może otrzyma już w środę 25 lutego, kiedy to PGE Projekt Warszawa podejmie Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Początek tego spotkania o godz. 20.

    Zobacz również:

    Tomasz Fornal i jego rodzice: Marek Fornal i Dorota Fornal
    Sportowe życie

    Tomasz Fornal jest członkiem sportowej rodziny. Mama opowiedziała o swojej karierze

    Anna Dymarczyk
    Anna Dymarczyk
    Dwóch siatkarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach podczas meczu, jeden z numerem 15 stojący przodem, drugi z numerem 9 z napisem Leon na plecach stojący tyłem, w tle siatka oraz zapełnione trybuny.
    Jakub Kochanowski i Wilfredo LeonOliwia DomanskaEast News
    Jakub Kochanowski, Bartosz Kurek
    Jakub Kochanowski, Bartosz KurekAndrzej Iwanczuk/NurPhoto) (Photo by ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP - PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL AFP
    Dwóch siatkarzy w białych koszulkach z czerwonymi elementami okazuje silne emocje podczas meczu, stoją przy siatce, wokół widoczna hala sportowa i publiczność.
    Jakub Kochanowski i Grzegorz ŁomaczNatalia KolesnikovaEast News
    PGE Projekt Warszawa - Cuprum Stilon Gorzów. Skrót meczuPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja