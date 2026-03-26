Polski siatkarz wprost po klęsce w Lidze Mistrzów. Nie szczędził siebie i kolegów

Damian Gołąb

Asseco Resovia Rzeszów nie poradziła sobie w pierwszym meczu ćwierćfinałowym siatkarskiej Ligi Mistrzów. Przegrała 0:3 we własnej hali i przed rewanżem jest w bardzo trudnej sytuacji. Przyczyny porażki zdiagnozował Artur Szalpuk, w tym sezonie jeden z liderów rzeszowskiej drużyny. Wskazał na moment meczu, w którym Resovia pod żadnym pozorem nie powinna była tracić przewagi. - Drugi set mógł sprawić, że ten mecz wyglądałby inaczej - przekonuje siatkarz.

Artur Szalpuk w czerwono-białym stroju z numerem 12 świętuje punkt na niebieskim boisku siatkarskim
Artur Szalpuk to w tym sezonie jeden z liderów Asseco Resovii. W meczu z Ziraatem zdobył dziewięć punktówDarek DelmanowiczPAP

Trudno przełknąć to, co wydarzyło się na boisku w meczu z Ziraatem Bankkart Ankara?

Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów: Chyba tak, szczególnie końcówkę drugiego seta, w którym prowadziliśmy. I mógłby ten mecz inaczej wyglądać. Generalnie myślę, że zagraliśmy słabo i przeciwnik to wykorzystał.

Co najbardziej zaważyło na tym wyniku? Błędy, problemy z przyjęciem?

- Tak, wszystko. Słabo zagrywaliśmy, jak na tę halę, albo oni dobrze przyjmowali. Popełniliśmy bardzo dużo błędów, a nie przynosiło to korzyści. Z reguły dobrze tu zagrywamy. A przyjęcie było rwane, nie potrafiliśmy skończyć piłek dalej od siatki.

Zobacz również:

Ziraat Bankasi Ankara z Tomaszem Fornalem w składzie dobrze zaprezentował się w Rzeszowie
Liga Mistrzów

Polski zespół pod ścianą w Lidze Mistrzów. Tomasz Fornal pomógł rozbić rodaków

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Artur Szalpuk jasno o sytuacji Asseco Resovii Rzeszów. "Nie ma mowy o zwieszaniu głów"

W pewnych momentach udawało wam się powstrzymać Nimira Abdel-Aziza. Ale chyba nie byliście w stanie do końca tego wykorzystać.

- Tak, a najwięcej szkody zrobił nam Trevor Clevenot, który wciskał gdzieś piłki, wrzucał, tipował. Taka sprytna siatkówka, a nam te piłki wpadały zbyt łatwo. Myślę, że można było tu zrobić lepszą robotę. Potrafiliśmy powstrzymać i Nimira, i Tomka Fornala, a nie potrafiliśmy znaleźć rozwiązania na te sprytne zagrania.

A w tym okresie sezonu błędów się już chyba nie wybacza.

- Tak i nic z tym nie zrobimy. Szkoda meczu, ale w sobotę gramy kolejny, z Indykpolem AZS Olsztyn. Nie wiem, ile może się zmienić przez trzy dni, mam nadzieję, że dużo. Nie ma mowy o jakimś rozpamiętywaniu czy zwieszaniu głów, bo zaraz kolejny ważny mecz.

Ziraat okazał się stabilniejszym zespołem niż mogło się wydawać? Jego siatkarze potrafili sobie poradzić i wyprowadzić wynik nawet w drugim secie, gdy przegrywali 20:23.

- Jeżeli chce się grać na lepszym poziomie i prowadzi się tak w secie, raczej dobrze jest to wykorzystywać. A nie tracić pięć punktów z rzędu, które wypuściliśmy. Tym bardziej szkoda dla nas, bo ten drugi set mógł sprawić, że ten mecz wyglądałby inaczej. Nie chodzi o to, by kogoś bić, ale nawet jeżeli taki set się zdarzy, w trzecim też jest szansa. A tego trzeciego chyba najbardziej szkoda, bo w nim graliśmy bardzo słabo.

W czym szukać nadziei przed rewanżem w Turcji?

- Na razie przed nami mecz z Olsztynem, więc na razie szukam nadziei tam.

Rozmawiał i notował w Rzeszowie Damian Gołąb

Zobacz również:

Tomasz Fornal przyjechał do Rzeszowa i zgarnął z Ziraatem pełną pulę
Liga Mistrzów

Tomasz Fornal wrócił do Polski i triumfuje. Ostrzega Polaków przed rewanżem

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Artur Szalpuk
Artur SzalpukMarcin GolbaAFP
Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów
Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii RzeszówGrzegorz WajdaReporter
Artur Szalpuk
Artur Szalpukscreen Polsat SportPolsat Sport
Aleksandra Szczygłowska: Takie wpisy naprawdę mogą kogoś dotknąć. WIDEOPolsat NewsPolsat News

