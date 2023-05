Polski siatkarz "walczył" o powołanie z Senegalu. Poprosił kolegów o pomoc

Moustapha M’Baye świetnie odnalazł się w Jastrzębskim Węglu, ale Nikola Grbić do reprezentacji Polski go nie powołał. 31-letni środkowy z Gdańska “walczył” więc w czasie ostatniego meczu finałowego PlusLigi o powołanie do kadry… Senegalu. M’Baye zrobił kolegom żart przed spotkaniem z Grupą Azoty ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle.