Polski siatkarz rzucił Francję na kolana. Grbić nie miał wyjścia. "Wróciłem"

Artur Gac, Interia: Po takim sezonie klubowym to chyba sama przyjemność przyjechać na zgrupowanie kadry. Jak się czujesz?

Dawid Dulski, atakujący reprezentacji Polski: - Na pewno cieszę się, że wróciłem do kadry po rocznej przerwie. Fajne uczucie być tutaj z chłopaki w Spale. Przyjechałem dać z siebie wszystko i zobaczymy, co dalej będzie.

Decydując się na grę we Francji miałeś poczucie, że piszesz się na duże ryzyko? Bo o ile ten wybór mógł ci wyjść na plus, tak jednocześnie niósł ze sobą spore zagrożenie.

- Jakby nie patrzeć, nie wiedziałem czego mogę spodziewać się we Francji. Myślę, że cały wyjazd na plus, poziom tam jest naprawdę dobry. Zespoły z Francji mogą rywalizować z polskimi w Lidze Mistrzów. Na pewno cieszę się z tego wyjazdu.

To był taki czas, który pozwolił ci odbudować pewność siebie? Tego najbardziej potrzebowałeś, co zawiera się w warstwie mentalnej?

- Myślę, że po gorszym sezonie w Nysie na pewno dużo mi dało to, że właśnie wyjechałem i zostałem liderem tego zespołu. Dużo punktowałem, więc pewność siebie z każdym meczem stopniowo szła w górę.

Coś cię zaskoczyło sportowo we Francji?

- Chyba raczej bez zaskoczeń. Dużo technicznego grania, czyli trochę inna siatkówka niż w Polsce, ale jednak podobna.

Co poprawiłeś siatkarsko od poprzedniej obecności na kadrze?

- Uważam, że w każdym elemencie zrobiłem progres.

Myślisz, że może być trochę łatwiej docelowo znaleźć się w dwójce atakujących?

- To jest decyzja trenera Grbicia. Jestem tu, żeby się pokazać z jak najlepszej strony, a dalej to trener ustala skład. Ja będę dawał z siebie sto procent.

W polskiej siatkówce od najmłodszych grup wiekowych walczy się o pełną pulę. To sprawia, że później łatwiej jest wejść do seniorskiej kadry?

- Wydaje mi się, że łatwiej, gdyż wszyscy jednak głównie patrzą na złoty rocznik z 1997 roku. Wiadomo, że fajnie jest sięgać po medale w młodzieżowych kadrach, a to moim zdaniem buduje mentalność.

Twoja kariera to momenty wzlotów oraz podnoszenia się z trudniejszych położeń. Który uważasz za najbardziej wymagający i cieszy cię, że potrafiłeś się wygrzebać?

- Myślę, że właśnie ten sezon w Nysie, gdy straciłem miejsce w szóstce. A następnie po nim nie było powołania do kadry. Dlatego wydaje mi się, że dużo dał mi wyjazd do Francji.

Z tą sytuacją dawałeś sobie radę sam, czy potrzebowałeś wsparcia specjalisty, by pomógł ci mentalnie?

- Sam sobie poradziłem. Musiałem jakoś to wszystko poukładać sobie w głowie i, jak widać, przyniosło to zamierzony efekt.

Co sam sobie mówiłeś w tym najtrudniejszym momencie?

- Tak naprawdę starałem się nad tym nie rozmyślać. To, co już było, to trudno, stało się. Trzeba iść do przodu.

Teraz wracasz do Polski, najpewniej do Cuprum Stilonu Gorzów Wielkopolski.

- Czas pokaże (uśmiech).

Myślałeś o tym, by jednak dłużej zostać we Francji?

- Mimo wszystko przed sezonem we Francji miałem taki cel, by zagrać tam jeden rok, a następnie postarać się wrócić. Choć myślę, że mogła być szansa tam zostać.

Namawiali?

- Tak, ale mimo wszystko ciągnęło z powrotem.

A jak życie siatkarza we Francji?

- Myślę, że też trafiłem na dobre miejsce do życia, bo Nicea jest położona na Lazurowym Wybrzeżu. Tak że cały rok ciepło, praktycznie słonecznie i bez deszczu. Miasto fajne do życia, duże. Wszystko na plus.

I nie byłeś aż tak na świeczniku. Łatwiej ci też było z tej racji, poza pierwszym planem?

- Rzeczywiście siatkówka we Francji jest mniej popularna, są tam bardziej popularne sporty. Tak więc wywiadów i zainteresowania siatkówką było mniej, ale to mi nie przeszkadzało.

Praktycznie nie ma cię w social mediach, mało treści publikujesz, to wręcz nie przystaje do obecnych czasów.

- Jakoś nie jestem osobą, którą to zbytnio kręci, by wrzucać swoje rzeczy na Instagram czy inne media społecznościowe. Instagrama używam raczej do przeglądania rolek, czyli dla rozrywki niż publikowania swoich treści. Nie kręci mnie też budowanie grona fanów poprzez socjale. Może kiedyś to się zmieni, ale na razie nie mam takiej potrzeby.

Twoja rada do tych najmłodszych, którzy w seniorskiej kadrze stawiają dopiero pierwsze kroki?

- Zawsze dawać z siebie wszystko i niczym się nie przejmować.

Jak definiujesz swój cel od momentu, gdy na zgrupowaniu w Spale postawiłeś pierwszy krok?

- To się okaże. Ciężko też stwierdzić jakie plany ma trener Grbić. Zobaczymy, ja zawsze będę dawał z siebie maksa, ale decyzje podejmuje szkoleniowiec i od niego jest uzależnione, ile czasu tutaj będę.

Podejściem i determinacją gwarantujesz, że będziesz walczył o pełną pulę?

- Tak. Będę walczył o swoje i czas pokaże.

A jakim trenerem jest Grbić?

- Wymagającym, ale za to dającym bardzo dużo podpowiedzi. Można się od niego naprawdę wiele nauczyć. Jego styl jest raczej cały czas podobny, wymaga od nas zawsze walki o każdą piłkę oraz tego, by się nie poddawać.

Rozmawiał i notował Artur Gac, Interia

Dawid Dulski podsumował rozegrany sezon we Francji

Nikola Grbić

