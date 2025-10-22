Polski siatkarz przekroczył granicę, przed nim kolega z kadry. O tym będzie głośno

Pierwszy mecz sezonu 2025/2026 w PlusLidze rozegrano w poniedziałek 20 października, kiedy to Energa Trefl Gdańsk przed własną publicznością pokonał po tie-breaku Barkom Każany Lwów. Następnego dnia do akcji wkroczyli dwaj wielcy faworyci rozgrywek, czyli Asseco Resovia Rzeszów i PGE Projekt Warszawa. Zespół z Podkarpacia poradził sobie na wyjeździe ze Ślepskiem Malow Suwałki (3:1), z kolei stołeczny klub we własnej hali ograł beniaminka z Chełma w trzech setach.

W drugim ze spotkań ze świetnej strony pokazał się Bartosz Bednorz, który był najlepiej punktującym zawodnikiem na parkiecie - reprezentant Polski, którego oglądaliśmy w kadrze podczas tegorocznej Ligi Narodów, zakończył mecz z 15 punktami na koncie. Na boisku pojawiło się zresztą jeszcze kilku zawodników znanych z występów w biało-czerwonych barwach.

Na pozycji libero wystąpił były reprezentant Damian Wojtaszek, na rozegraniu zameldował się Jan Firlej, który podczas mistrzostw świata pełnił rolę zmiennika Marcina Komendy. W akcji oglądaliśmy również Karola Kłosa - środkowy przed sezonem zmienił Asseco Resovię Rzeszów na Projekt, a w starciu z InPost ChKS-em Chełm wystąpił u boku Jurija Semeniuka. Zabrakło za to Jakuba Kochanowskiego, który poczynania kolegów śledził jedynie z kwadratu dla rezerwowych.

Karol Kłos przeszedł do historii PlusLigi

Kochanowski został jednak godnie zastąpiony przez Kłosa i Semeniuka, którzy w sumie zdobyli 19 punktów. Pierwszy z wymienionych przy okazji przekroczył granicę 1000 punktowych bloków w meczach PlusLigi - dzięki dwóm punktom wywalczonym w ten sposób w meczu z CHKS Inpost Chełm, ma ich na koncie już 1001. Jeszcze w trakcie spotkania, gdy tylko licznik Kłosa zatrzymał się na "1000", o jego wyczynie poinformował klub w mediach społecznościowych.

KAROL „1000 BLOKÓW” KŁOS. Okrągła liczba naszego środkowego w PlusLidze

Wyczyn byłego reprezentanta Polski, który z kadrą wywalczył m.in. złoto mistrzostw świata i Europy oraz triumf w Lidze Narodów, robi wrażenie, szczególnie że niewielu zawodników może pochwalić się podobnymi liczbami. W klasyfikacji wszech czasów 36-latka wyprzedza obecnie tylko dwóch zawodników - Daniel Pliński (1202 bloki) oraz Piotr Nowakowski (1076). Pliński zakończył już karierę, ale zbliżenie się do jego wyniku będzie nie lada wyzwaniem.

Ten drugi wydaje się być już w zasięgu Kłosa, z którym zresztą doskonale zna się z występów w biało-czerwonych barwach, ponieważ wspólnie sięgali po mistrzostwo świata w 2014 roku czy medale mistrzostw Europy w 2011 i 2019 roku. Nowakowski zresztą od dłuższego czasu nie śrubował swoich statystyk - zawodnik związany w czterech ostatnich latach z Projektem Warszawa w ubiegłym sezonie pauzował z powodu problemów zdrowotnych, przed startem kampanii 2025/2026 podpisał kontrakt z Energą Trefla Gdańsk. Na Pomorzu będzie walczył o to, by odzyskać dawną, wysoką formę.

Tuż za podium w klasyfikacji najlepiej blokujących zawodników PlusLigi z 967 punktami na koncie zdobytymi w tym elemencie gry znajduje się Andrzej Wrona, czyli były kapitan PGE Projektu Warszawa. Wrona również nie podreperuje swoich statystyk, ponieważ zakończył już karierę, a niebawem zadebiutuje w roli komentatora Polsatu Sport.

Polsat Sport Polsat Sport

Jakub Kochanowski i Karol Kłos Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Piotr Nowakowski Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Jakub Kochanowski, Karol Kłos MICHAL KLAG/REPORTER East News