Polski siatkarz przegrał zakład? "Ile się idzie z Rzeszowa do Częstochowy?"

Drugą partię wygrała aż 25:13. W polu zagrywki szalał Klemen Cebulj , w bloku Jan Kozamernik , w ataku Maciej Muzaj . Do tego siatkarzy niosła wypełniona kibicami hala Podpromie.

W zwycięstwo Resovii wierzył Ignaczak. "ZAKSA wygląda trochę na “zagubioną". Ale to efekt Podpromia i świetnej gry Resovii" - pisał na Twitterze, dodając hashtag #czyucho, wskazujący na wynik 3:0. Jednemu z kibiców zaproponował zakład, że spotkanie zakończy się takim właśnie rezultatem .

Krzysztof Ignaczak wierzył w Resovię zbyt mocno. "Kiedy wychodzi pielgrzymka?"

Tyle że po drugim secie gospodarze nieco spuścili z tonu, a drużyna z Kędzierzyna-Koźla po raz kolejny w tym sezonie wydostała się z kłopotów . W kolejnych trzech partiach to ZAKSA miała przewagę. Świetnie prezentował się Bartosz Bednorz , na wysoki poziom wskoczył Łukasz Kaczmarek .

Choć kędzierzynianie zaczęli prezentować się lepiej, Ignaczak nadal miał nadzieję na zwycięstwo Resovii. Mistrz świata z 2014 r. to właśnie w Rzeszowie święcił wiele triumfów, zdobywając z drużyną z Podpromia trzy mistrzostwa Polski . Po zakończeniu kariery pełnił również funkcję prezesa klubu.

" Jeśli Zaksa w jakiś magiczny sposób dzisiaj wróci, idę do Częstochowy" - napisał na Twitterze, dodając, że “w ciemno" weźmie również wynik 3:1.

Im dłużej trwał jednak mecz, tym bliżej było zwycięstwa mistrzów Polski. Kędzierzynianie najpierw doprowadzili do tie-breaka, a potem dość pewnie wygrali w piątym secie 15:12 .

Były reprezentacyjny libero w żartobliwy sposób zaczął więc dopytywać o szczegóły pielgrzymki z Rzeszowa do Częstochowy. Deklaracje mistrza świata spotkały się z dużym odzewem wśród siatkarskich kibiców. Na koniec Ignaczak pogratulował jednak wygranej "nieśmiertelnej ZAKS-ie". A co do samej pielgrzymki - w ubiegłym roku wyruszyła z Rzeszowa 4 sierpnia, na Jasną Górę dotarła po 10 dniach.