Massimo Botti w poprzednim sezonie poprowadził Bogdankę LUK Lublin do historycznego mistrzostwa Polski, a po zakończeniu kampanii postanowił poszukać nowych wyzwań i podpisać kontrakt z Asseco Resovią Rzeszów. Klub z Podkarpacia pod jego wodzą jest jedną z czołowych ekip w PlusLidze, zakwalifikował się też do ćwierćfinału TAURON Pucharu Polski. Tam Resovia ograła 3:0 Aluron CMC Wartę Zawiercie i wystąpi w zaplanowanym na weekend 10-11 stycznia turnieju finałowym w krakowskiej Tauron Arenie.

Z okazji zbliżających się rozgrywek w oficjalnym serwisie PlusLigi pojawił się wywiad z włoskim szkoleniowcem, którego zapytano m.in. o półfinałowego rywala jego zespołu, czyli PGE Projekt Warszawa.

"Znamy poziom gry Projektu. Wiemy, że są czołową drużyną w PlusLidze. Zdajemy sobie sprawę, jak trudny będzie ten półfinałowy mecz. Musimy się do niego jak najlepiej przygotować. Chcemy przyjechać do Krakowa w dobrej formie i rozegrać z Projektem bardzo ciężki bój. Zresztą lubimy tego typu mecze, ponieważ po to gramy, żeby rywalizować w takich spotkaniach o dużą stawkę" - wyjaśnił.

PlusLiga. Dlaczego Paweł Zatorski został odsunięty od wyjściowej szóstki?

Botti w tym sezonie ma do dyspozycji wielu klasowych siatkarzy, w tym znanych z występów w reprezentacji Polski Karola Butryna, Marcina Janusza, Artura Szalpuka czy Mateusza Porębę. W kadrze rzeszowskiej drużyny jest też aż trzech siatkarzy grających na pozycji libero, co jest swego rodzaju ewenementem, ponieważ pozostałe ekipy mają po dwóch takich zawodników.

Włoch może stawiać więc zarówno ja Pawła Zatorskiego, jak i Erika Shojiego czy Michała Poterę. Botti postanowił rotować składem, co czasami doprowadza do zaskakujących sytuacji, takich jak odsunięcie od wyjściowego składu Zatorskiego po ćwierćfinale Pucharu Polski, w którym ten pokazał się z bardzo dobrej strony. Dlaczego wicemistrz olimpijski z Paryża, który wraca do wysokiej formy, w kolejnym meczu, z Treflem Gdańsk w PlusLidze, musiał ustąpić miejsca w wyjściowym składzie Shojiemu?

Ponieważ muszę zarządzać całym składem, a nie tylko siedmioma graczami. Z tego powodu podejmowanie tego rodzaju decyzji nie jest dla mnie wcale aż tak skomplikowane. Wiem, że moi gracze potrafią ze sobą świetnie współpracować. Chcę zarządzać składem i graczami tak, aby w możliwie najlepszym i najbardziej odpowiednim momencie wszyscy poczuli moje zaufanie

Podczas rozmowy nie zabrakło też wątku nowej pracy Bottiego - niedawno okazało się bowiem, że to Włoch zastąpi Michała Winiarskiego w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Teraz wyjaśnił, że głównym powodem, dla którego zaakceptował ofertę niemieckiej federacji, jest chęć poprowadzenia drużyny narodowej na igrzyskach olimpijskich.

"Każdy chce wystąpić na takim turnieju. Dla mnie propozycja z Niemiec była zaskoczeniem. Po długich, naprawdę długich namysłach podjąłem decyzję na tak" - dodał, dając do zrozumienia, że to nie było tak, że przyjął ofertę bez żadnego zawahania.

Zanim jednak Botti rozpocznie pracę z niemiecką kadrą, czekają go kolejne wyzwania z Asseco Resovią Rzeszów. Jego podopieczni rywalizują nie tylko w PlusLidze czy Pucharze Polski, ale występują również w Lidze Mistrzów - tam w fazie grupowej wygrali do tej pory jedno z dwóch spotkań.

