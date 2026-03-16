Polski siatkarz jednak wybrał Włochy. Cios dla kibiców

InPost ChKS Chełm to beniaminek PlusLigi, który przed startem sezonu 2025/2026 był wymieniany w gronie kandydatów do spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej. Zespół z Lubelszczyzny zdołał jednak wywalczyć utrzymanie (z elitą żegna się klub z Częstochowy) i chociaż zakończy rozgrywki w dolnej części tabeli, to kibice i siatkarze tej ekipy mają prawo do zadowolenia.

Zespół z Chełma ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie fazy zasadniczej - w sobotę 21 marca zmierzy się przed własną publicznością z PGE Projektem Warszawa. Na kilka dni przed tym meczem, a dwa dni po meczu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, klub wydał zaskakujące oświadczenie w sprawie Remigiusza Kapicy.

"Informujemy, że za porozumieniem stron kontrakt z Remigiuszem Kapicą został rozwiązany. Nasz były już atakujący sezon 2025/2026 dokończy we włoskim zespole Virtus Volley. Życzymy powodzenia i dziękujemy za sezon spędzony w zespole!" - przekazano w serwisie X.

PlusLiga. Remigiusz Kapica zaliczył udany sezon w PlusLidze

Kapica to 25-letni atakujący, który w ubiegłym roku razem z akademicką reprezentacją Polski wywalczył złoto Uniwersjady. Następnie Kapica rozpoczął przygotowania do sezonu w nowym klubie, ponieważ po dwóch latach spędzonych w PSG Stali Nysa zdecydował się na przejście do zespołu z Chełma.

W barwach InPost ChKS rozegrał 24 mecze ligowe, zdobył w nich 292 punkty, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników zespołu. Lepiej od niego punktował jedynie Amirhossein Esfandiar. Kapica szeregi drużyny opuszcza w momencie, gdy faza zasadnicza dobiega końca, a klub z Chełma jest już pewny utrzymania w lidze.

Polski atakujący sezon dokończy w drużynie z włoskiej drugiej ligi, która po 23 meczach zajmuje 12. miejsce w tabeli i traci zaledwie dwa punkty do miejsca gwarantowanego grą w play-offach o awans do wyższej klasy rozgrywkowej.

Włoski klub powitał już 25-latka za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Polski atakujący Remigiusz Kapica nowym zawodnikiem Fano. To leworęczny, urodzony w 20002 roku, mierzący 200 cm wzrostu zawodnik, który przyjeżdża do Fano, aby pomóc drużynie trenera Bonitty w finale sezonu. W piątkowe popołudnie Remigiusz rozegrał swój ostatni mecz w polskiej najwyższej lidze ze swoją byłą drużyną Chks Chełm przeciwko ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. W sobotę dotarł do drużyny kibiców i będzie dostępny od razu na mecz z Sorrento

Kapica we wspomnianym meczu z Sorrento zaliczył debiut, w którym poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa 3:1. Dla polskiego atakującego to pierwszy zagraniczny klub w karierze - seniorską przygodę z siatkówką rozpoczął w 2019 roku w Olsztynie, po dwóch latach przeniósł się do Cuprum Lubin, następnie do wspomnianej wcześniej Stali Nysa. Teraz, po siedmiu latach występów w polskich drużynach, sprawdzi się we Włoszech.

Siatkarze InPost ChKS Chełm

Siatkarze InPost ChKS Chełm w sezonie 2025/2026

Siatkarze InPost ChKS Chełm

Kiedy siatkarskie kluby powinny prezentować zawodników? Dyskusja w studiu Polsat Sport