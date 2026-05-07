Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie przystępowali do środowego meczu w Lublinie bez marginesu błędu. Porażka oznaczała koniec nadziei na pierwszy w historii tytuł mistrza kraju. W dodatku Zawiercianie przegrali po zaciętej końcówce pierwszego seta.

W nim jeszcze tak mocno nie błyszczał Bartłomiej Bołądź. Atakujący skończył wówczas tylko trzy z dziesięciu piłek w ataku. W kolejnych setach spisał się jednak zdecydowanie lepiej i wyrósł na czołową postać spotkania. A Warta przełamała Lublinian, wygrała 3:1 i przedłużyła rywalizację o złoto do pięciu spotkań.

Bartłomiej Bołądź przyćmił nawet Wilfredo Leona. Grbić od razu ocenił

Bołądź ostatecznie zdobył aż 22 punkty, najwięcej po stronie zwycięzców. Co prawda o trzy "oczka" więcej zanotował Wilfredo Leon, ale atakujący przyćmił nawet lidera Bogdanki LUK. W rubryce efektywności gry - sumującej udane akcje i błędy - raport meczowy wykazał bowiem, że Bołądź zagrał na plus 15 punktów. To był zdecydowanie najlepszy wynik na boisku, Leon zagrał na "plus 10".

Atakujący Zawiercian zasłużenie otrzymał więc nagrodę dla MVP spotkania. A jego grę bacznie obserwował selekcjoner Nikola Grbić, który na żywo oglądał mecz w hali w Lublinie, a potem stanął przed kamerą Polsatu Sport.

"Podobała mi się taktyka. Myślę, że Michał Winiarski wybrał dobrze: kiedy wykona dobry pierwszy serwis, drugi musi być float. Bo on czasami nie może wykonać trzech, czterech dobrych, mocnych zagrywek. I czasami potrzebuje kontynuacji. Ale podobał mi się bardzo, bo grał bardzo dobrze" - podkreślił trener polskiej kadry.

Jaka jest hierarchia Grbicia w ataku kadry? Selekcjoner ma plan na Bołądzia

Bołądź wykonał ostatecznie 14 zagrywek - popełnił w tym elemencie cztery błędy, ale też popisał się jednym asem serwisowym. Najwięcej punktów - 16 - zdobył oczywiście atakiem. Ale spisał się też znakomicie w bloku, aż pięć razy powstrzymując rywali. Zanotował m.in. spektakularne, pojedyncze bloki. I dobrze zdawał sobie sprawę z obecności Grbicia.

- Zawsze fajnie widzieć trenera na meczu. Fajnie, że dzisiaj zagraliśmy lepszą siatkówkę niż w dwóch ostatnich spotkaniach. Może nie idealnie, ale już było lepiej. Teraz skupiamy się na tym, by wrócić do Zawiercia, spróbować się jak najlepiej zregenerować i zagrać na swoim poziomie ten ostatni mecz - stwierdził siatkarz w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz w Polsacie Sport.

Bołądź jest jednym z sześciu atakujących powołanych przez Grbicia na najbliższy sezon reprezentacyjny. 31-letni zawodnik pod nieobecność Bartosza Kurka, który robi sobie rok przerwy od występów w kadrze, będzie najstarszym i najbardziej doświadczonym atakującym. Po meczu Jerzy Mielewski, dziennikarz Polsatu Sport, wprost więc zapytał Grbicia o to, który w jego hierarchii na tej pozycji jest aktualnie zawodnik Zawiercian.

- Oczywiście jest pierwszy. Tak, jak gra teraz - byłoby super, gdyby został na tym poziomie - z uśmiechem stwierdził selekcjoner w nieco żartobliwym tonie.

Ale zaraz dodał, że po zakończeniu sezonu Bołądź będzie potrzebować odpoczynku. Podczas gdy część kadry już trenuje pod okiem selekcjonera, atakujący dołączy do niej później - Grbić zasugerował, że ma dla niego przygotowany konkretny plan.

- Każdy zawodnik potrzebuje przerwy. Liga jest trudna, grają cały czas, zwłaszcza Zawiercie, Lublin, Warszawa czy Rzeszów. Siatkarze, którzy grają w Lidze Mistrzów, są cały czas w podróży. Mają małe kontuzje, które czasami naprawdę mogą być problemem. Oczywiście wszyscy nie będą mieli tyle samo czasu na odpoczynek, ale myślę, że na ważne momenty wszyscy będą gotowi - przekonuje Grbić.

Na razie Bołądź musi być gotowy na piąty mecz finałowej rywalizacji w PlusLidze. Decydujące spotkanie w Sosnowcu już w niedzielę 10 maja, transmisja na antenach Polsatu Sport. Tydzień później Warta Zawiercie zagra jeszcze w Final Four Ligi Mistrzów.

Bartłomiej Bołądź, Artur Szalpuk MATEUSZ BIRECKI/NurPhoto AFP

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie, z nr 9 Bartłomiej Bołądź Grzegorz Wajda Reporter

Nikola Grbić: Myślę, że motywacja w drużynie jest na bardzo wysokim poziomie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport