Jeżeli tylko selekcjoner będzie widział mnie w składzie, zawsze jestem do dyspozycji. Robię, co w mojej mocy, aby występować w kadrze, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że rywalizacja na pozycji przyjmującego w Polsce jest olbrzymia. Trudno ją nawet określić słowami, bo posiadamy mnóstwo klasowych siatkarzy. W dodatku nie należę już do młodych zawodników, mam prawie 30 lat! Ale oczywiście będę wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafię, a to, czy będę potrzebny reprezentacji, uzna trener Grbić

~ powiedział Rafał Szymura.