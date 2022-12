Polski mistrz świata odzyskuje formę. Faworyt odrabia straty

Projekt Warszawa walczy o miejsce w górnej ósemce siatkarskiej PlusLigi. Po wyjazdowej wygranej 3:0 z Barkomem Każany Lwów zespół ze stolicy wskoczył do górnej połowy tabeli. To piąta wygrana Projektu w sześciu ostatnich meczach. W większości z tych spotkań z dobrej strony pokazał się wracający do wysokiej formy Artur Szalpuk.