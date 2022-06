Polski klub zbroi się na Ligę Mistrzów. “Ścisła światowa czołówka”

Dla zawiercian ostatni sezon był jednym z najlepszych w historii klubu. Po meczach z PGE Skrą Bełchatów drużyna wywalczyła brązowy medal siatkarskiej PlusLigi, jednocześnie zyskując miejsce w najbliższej edycji Ligi Mistrzów. Działacze Aluronu starają się więc, by w przyszłym sezonie dysponować jeszcze mocniejszym składem.

Danani ma być jego ważnym elementem. 26-letni libero w Europie występuje już od czterech lat. Najpierw grał w lidze włoskiej, w Kioene Padwa, ostatni sezon spędził jednak w Niemczech. Z zespołem Berlin Recycling Volleys zdobył mistrzostwo kraju.

Kibicom najbardziej znany jest jednak z występów w reprezentacji Argentyny. Przed rokiem wraz z nią sięgnął po brązowy medal igrzysk olimpijskich. W czasie turnieju w Tokio był podstawowym libero drużyny - w decydującym meczu o medal pomógł pokonać Brazylię.

Santiago Danani będzie wzmocnieniem? "Ma wszystko, by godnie zastąpić Michała Żurka"

W Zawierciu Danani stanie przed trudnym zadaniem. Będzie musiał zastąpić Żurka, który kilka dni temu niespodziewanie ogłosił zakończenie siatkarskiej kariery. Doświadczony libero był kapitanem Aluronu. Prezes klubu Kryspin Baran wierzy jednak, że Argentyńczyk będzie wzmocnieniem drużyny.

- To ścisła światowa czołówka na pozycji libero, co udowadnia w rozgrywkach reprezentacyjnych. Był jednym z głównych autorów sensacyjnego medalu olimpijskiego dla Argentyny. Jestem przekonany, że jedynie specyfika siatkarskiego rynku transferowego, wynikająca z limitów obcokrajowców, sprawia, że już kilka lat temu nie trafił do jednego z najlepszych europejskich klubów. Ma wszystko, by godnie zastąpić Michała Żurka - przekonuje prezes Aluronu w klubowych mediach.

Danani będzie trzecim Argentyńczykiem w klubie z Zawiercia. Przed rokiem występowali tam Maximiliano Cavanna i Facundo Conte. W najbliższym sezonie najprawdopodobniej obu zabraknie w Aluronie, choć klub na razie oficjalnie potwierdził jedynie odejście tego drugiego.

Transfery Aluronu CMC Warty Zawiercie. Libero, trener i mistrz świata

Zakontraktowanie Dananiego to kolejny ważny ruch zawiercian na rynku transferowym. Na początku tego tygodnia klub potwierdził sprowadzenie Bartosza Kwolka, przyjmującego reprezentacji Polski. Mistrz świata z 2018 roku przeniósł się do Zawiercia po sześciu latach gry dla Projektu Warszawa.

W Lidze Mistrzów zespół poprowadzi nowy szkoleniowiec. Został nim Michał Winiarski, ostatnio trener Trefla Gdańsk, który zastąpił Igora Kolakovicia. Na razie nie dołączy jednak do drużyny, został bowiem również selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Aktualnie bierze z nią udział w turnieju Ligi Narodów w Ottawie.

W tym samym mieście z polską kadrą przebywa Kwolek, a z argentyńską Danani. Obaj nowi siatkarze Zawiercia już w środę mogą zmierzyć się ze sobą na boisku - Polska rozpocznie rozgrywki od spotkania z Argentyną.

