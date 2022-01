Polski klub przerwał fatalną serię. Rywale w trudnej sytuacji

Damian Gołąb Ekstraklasa Mężczyzn

Cuprum Lubin zwycięża w pierwszym meczu 16. kolejki siatkarskiej PlusLigi. Drużyna z zachodniej Polski we własnej hali wygrała 3:1 z Treflem Gdańsk. Zwycięstwo mocno zbliża ją do górnej ósemki tabeli. Dla gości to czwarta porażka z rzędu.

Zdjęcie Cuprum Lubin - Trefl Gdańsk. Remigiusz Kapica (atakuje) przeżywał w 16. kolejce wzloty i upadki, ale pomógł drużynie wygrać / PAP/Maciej Kulczyński / PAP