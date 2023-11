Polski klub idzie w górę. Trener rywali wściekły, ostra reakcja

W pierwszym secie od początku przeważali zawodnicy z Lublina. Ich przewagę zagrywkami zaczął budować Alexandre Ferreira . A gdy do tego doszedł jeszcze blok, w którym pokazał się Marcin Kania , Bogdanka LUK prowadziła 6:1.

Portugalczyk w pierwszym secie zdobył aż trzy punkty serwisami . Raz wypracowanej przewagi goście nie oddali już do końca. PGE GiEK Skra próbowała się odgryzać rywalom, ale wskórała niewiele. Skończyło się wygraną zespołu z Lublina 25:16, ostatnią akcję atakiem zakończył Kania.

Andrea Gardini wściekły. PGE GiEK Skra Bełchatów przegrywa kolejną partię

Wydarzeniem pierwszej partii był powrót do gry Mateusza Miki. Mistrz świata z 2014 roku dopiero w czwartej kolejce zadebiutował w drużynie z Bełchatowa, bo we wrześniu doznał kontuzji. W czwartek wszedł na kilka akcji w pierwszym secie do pomocy w przyjęciu.