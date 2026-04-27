Polski "dream-team" za 20 milionów. Tylko oni będą mogli ich zatrzymać

Dla czterech zawodników Aluron CMC Warty Zawiercie tegoroczny finał z Bogdanką LUK Lublin będzie ostatnim meczem rozegranym w tym klubie. Jednak kibice Warty płakać nie będą, bo miejsce Czerwińskiego na przyjęciu zajmie Tomasz Fornal, a zamiast Gladyra pojawi się na środku Jakub Kochanowski.

To będzie najlepszy skład w polskiej siatkówce

Gwiazdozbiór Warty uzupełnią Kamil Rychlicki z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle (za Ensinga) i rozgrywający Michael Wright z Galatasarayu Stambuł. - To będzie najlepszy skład w historii polskiej siatkówki i najlepszy skład ostatnich 20 lat w europejskiej klubowej siatkówce - przekonuje ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk.

- Zespół będzie potężny. Żeby zrobić mocniejszy, to jeszcze tylko Leona musieliby ściągnąć. Inna sprawa, że to byłby już transfer na zasadzie, wymieniamy jednego topowego zawodnika na drugiego - zauważa Bednaruk.

Warta zrobiła to z głową. Bednaruk chwali za finanse i pomysł

- Podoba mi się to, jak Warta to wszystko zrobiła. Mają finanse i stworzyli ciekawy projekt na dwa, trzy lata. Zrobili to z głową. W przeciwieństwie do takiej Asseco Resovii mieli pomysł. Dla mnie ta nowa Warta, to będzie prawdziwy dream-team - mówi nasz rozmówca.

Warta w tym nowym wydaniu może stać się takim dominatorem PlusLigi, jakim kiedyś była ZAKSA. - Oni to nawet zrobili lepiej od Kędzierzyna, który wygrywał ligę siódemką zawodników. W klubie cały czas jednak drżeli, bo jakby tam coś się popsuło i w kluczowym momencie wypadłby jakiś jeden siatkarz, to już mogłoby nie być tak różowo. Zmierzam do tego, że Warta się zabezpieczyła i ma też bardzo dobrych zmienników na każdej pozycji. I słusznie, bo jak masz 20 milionów, to musisz zabezpieczyć każdą pozycję. Potem trzeba oczywiście tymi zawodnikami mądrze zarządzać, ale każdy chciałby mieć takie zmartwienia - przyznaje Bednaruk.

Warta ze świetnymi zmiennikami na każdej pozycji

Na potwierdzenie słów eksperta dodajmy, że w następnym sezonie Warta będzie mieć dwóch świetnych atakujących (Bołądź, Rychlicki), dwóch klasowych środkowych (Kochanowski, Bieniek), trzech kapitalnych przyjmujących (Fornal, Kwolek, Russell), libero Popiwczaka i na rozegraniu dwójkę Tavares, Wright.

Wrigth nie jest oczywiście zawodnikiem klasy Tavaresa, ale na pewno jest dużo lepszym zmiennikiem od Nowosielskiego. - Na rozegraniu jest ten problem, że trudno o topowego zmiennika. To jest taka pozycja, że każdy chce być jedynką. Ważne jednak, że jest bogactwo na środku, przyjęciu i w ataku - wylicza Bednaruk.

Zdaniem naszego rozmówcy tę nową Wartę będzie mógł zatrzymać tylko jeden zespół w naszej lidze. - Na papierze oczywiście Warta wygląda najlepiej. W zasadzie, to za rok będzie Warta, długo, długo nic i Bogdanka LUK Lublin. Jak wyzdrowieje Sasak, jak Takahashi złapie wspólny język z Leonem, to Bogdanka może się pobić z Wartą i nawet może ją zatrzymać. To jest przecież tylko sport - kończy Bednaruk, choć po tym, jak Warta zdemolowała Lublin w pierwszym finałowym meczu tego sezonu (3:0), to trudno w to uwierzyć.

