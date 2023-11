Polscy siatkarze znowu to zrobili. Trzech bohaterów, niebywały początek

Reprezentacja Polski zdominowała ostatni sezon kadrowy, wygrywając niemal wszystko, co było do wygrania. I chociaż podopieczni Nikoli Grbicia mają prawo odczuwać zmęczenie, to początek rozgrywek ligowych w ich wykonaniu pokazuje, że wciąż zachwycają formą. W siódmej rundzie PlusLigi błysnęło trzech "Biało-Czerwonych", którzy zostali docenieni prestiżowym wyróżnieniem. Kapitalnie spisuje się także zawodnik, którego Grbić powoływał do szerokiej kadry.