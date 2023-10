Polscy siatkarze przed wielkim wyzwaniem. Muszą mu sprostać przed igrzyskami

- To pokazuje siłę naszej ligi. Wielkie nazwiska pojawiają się w klubach, które nie są w top3 ubiegłego sezonu. To pokazuje też, że ten środek tabeli chce się rozwijać, chce iść do góry i walczyć z tymi najlepszymi. Co za tym idzie, liga się mocno wyrównuje, ale wyrównuje się do góry. Nie ukrywam, że liczymy dość mocno na naszych kadrowiczów, że już w trakcie ligi będą się przygotowywać do sezonu olimpijskiego - twierdzi Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, w przeszłości zawodnik, trener i prezes ZAKS-y.