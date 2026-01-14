Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polegli w walce o puchar, a teraz taki wynik. PlusLiga ma nowego lidera

Damian Gołąb

Damian Gołąb

W TAURON Pucharze Polski polegli, ale niepowodzenie powetowali sobie w PlusLidze. Siatkarze PGE Projektu Warszawa cztery dni po bolesnej porażce w Krakowie podjęli na Torwarze JSW Jastrzębski Węgiel. Żądni rehabilitacji za wysoką porażkę w Suwałkach goście postawili Warszawianom trudne warunki, ale odjeżdżają bez punktów. PGE Projekt wywalczył zaś ważny awans w ligowej tabeli.

Dwóch siatkarzy drużyny PGE Skra Bełchatów w jasnych koszulkach rozmawia na boisku, jeden z nich śmieje się lekko, a drugi zakrywa twarz dłonią w geście emocjonalnym. W tle widoczna rozmyta publiczność oraz siatka.
Linus Weber (z lewej) i Jurij Semeniuk, ważne ogniwa PGE Projektu WarszawaPiotr NowakPAP

Oba zespoły wróciły do ligowej rywalizacji po porażkach. JSW Jastrzębski Węgiel sensacyjnie poległ w poprzednim meczu ligowym ze Ślepskiem Malow Suwałki. PGE Projekt w weekend po raz trzeci z rzędu przegrał zaś półfinał TAURON Pucharu Polski, ulegając w sobotę 0:3 Asseco Resovii Rzeszów.

Warszawianie na początku meczu grali tak, jakby jeszcze nie otrząsnęli się po wydarzeniach z Krakowa. Przegrali pięć pierwszych akcji, co już na początku ustawiło ich w trudnej sytuacji. Dobrze spotkanie rozpoczął natomiast atakujący gości Łukasz Kaczmarek.

Zobacz również:

Sebastian Świderski jest zaskoczony dopuszczeniem rosyjskich juniorów do rywalizacji
Siatkówka

Przełomowa decyzja ws. Rosji. Jest komentarz prezesa PZPS. "Niezrozumiała"

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    PGE Projekt zaczął odrabiać straty przede wszystkim dzięki skuteczności Linusa Webera. Parę razy zmniejszył różnicę do punktu, ale dopaść rywali nie zdołał. W końcówce z dobrej strony, obok Kaczmarka, pokazał się Michał Gierżot, i Jastrzębianie pewnie wygrali 25:20.

    PlusLiga. Wyrównana walka w Warszawie. PGE Projekt odpowiedział JSW Jastrzębskiemu Węglowi

    PGE Projekt, podobnie jak w kilku ostatnich meczach, nie mógł skorzystać z kontuzjowanego Jakuba Kochanowskiego. Inny środkowy Jurij Semeniuk dał jednak drużynie w drugim secie jej pierwsze w tym meczu prowadzenie - było 1:0 po jego sprytnej zagrywce. I to gospodarze w kolejnych minutach mieli punkt, dwa przewagi.

    JSW wyrównał przy stanie 11:11, ale wkrótce, po błędzie Szerszenia, Warszawianie znów byli o trzy punkty z przodu. Najwięcej punktów w tej partii zdobył dla nich Bartosz Bednorz, a goście popełnili łącznie siedem błędów. I tym razem to PGE Projekt nie dał się dogonić, zwyciężył 25:23.

    W trzeciej partii prowadzenie 8:5 objęli Jastrzębianie. Trzy punkty przewagi dał im blok Szerszenia przy ataku Webera. Gospodarze wyrównali przy stanie 13:13, gdy blokiem rywalom odpowiedział Kevin Tillie. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, trener JSW Andrzej Kowal zdjął z boiska Gierżota, zastępując go Miranem Kujundziciem.

    Jastrzębianie przegrali jednak końcówkę. Przy stanie 22:22 w aut zaatakował Kaczmarek, a w kolejnej akcji na warszawski blok nadział się Kujundzić. Po chwili PGE Projekt przypieczętował wygraną 25:23.

    Zobacz również:

    Seweryn Lipiński zdobył ostatniego lata złoto z polską kadrą na Uniwersjadzie
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Nikola Grbić już go dostrzegł. Zaskakujące powołanie, oto efekty

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      Siatkówka. Zmiana lidera w PlusLidze, mistrzowie Polski wyprzedzeni

      Liderem warszawskiej ekipy w ofensywie był Bednorz, który w trzy sety zdobył 19 punktów. Problemy z atakiem na początku czwartej partii mieli za to przyjezdni. Pomylili się Gierżot i Kaczmarek, PGE Projekt objął prowadzenie 6:2.

      Jastrzębianie zmniejszyli straty, gdy z zagrywką Gierżota nie poradził sobie Bednorz. Gospodarzom pomogła podwójna zmiana rozgrywającego i atakującego, przy zagrywkach Michała Kozłowskiego znów odskoczyli - i to na pięć punktów. Tej przewagi już nie zmarnowali, wygrali 25:19, a cały mecz 3:1. Nagrodę dla MVP otrzymał Bednorz.

      Zwycięstwo daje warszawskiemu zespołowi awans na pozycję lidera PlusLigi. PGE Projekt skorzystał z zaskakującej porażki Bogdanki LUK Lublin z InPost ChKS-em Chełm. Jastrzębianie pozostają na skraju czołowej ósemki tabeli.

      PlusLiga
      16 kolejka
      14.01.2026
      20:00
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      PGE Projekt Warszawa: Weber, Semeniuk, Tillie, Firlej, Kłos, Bednorz - Wojtaszek (libero) oraz Kozłowski, Gomułka, Firszt

      JSW Jastrzębski Węgiel: Kaczmarek, Brehme, Gierżot, Toniutti, Usowicz, Szerszeń - Granieczny (libero) oraz Zaleszczyk, Kufka, Kujundzić

      PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Dwóch siatkarzy w białych strojach walczy o piłkę nad siatką z zawodnikiem drużyny przeciwnej w pomarańczowo-czarnym stroju, na tle trybun z kibicami.
      Jan Firlej (z lewej) i Jurij Semeniuk z PGE Projektu WarszawaPiotr NowakPAP
      Siatkarz ubrany w pomarańczowy strój numer 18 wykonuje odbiór piłki podczas meczu na hali sportowej. Na pierwszym planie wyraźnie widać skupienie zawodnika, a tło wypełnia elektroniczna tablica informacyjna.
      Maksymilian Granieczny, libero JSW Jastrzębskiego WęglaPiotr NowakPAP
      Dwóch siatkarzy podczas akcji przy siatce, jeden wykonuje atak piłką, drugi próbuje blokować, obaj skoncentrowani na grze, w tle trybuny z widocznymi kibicami.
      Kadr z meczu PGE Projektu Warszawa z JSW Jastrzębskim Węglem. Atakuje Kevin TilliePiotr NowakPAP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja