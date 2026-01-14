Polegli w walce o puchar, a teraz taki wynik. PlusLiga ma nowego lidera

Oba zespoły wróciły do ligowej rywalizacji po porażkach. JSW Jastrzębski Węgiel sensacyjnie poległ w poprzednim meczu ligowym ze Ślepskiem Malow Suwałki. PGE Projekt w weekend po raz trzeci z rzędu przegrał zaś półfinał TAURON Pucharu Polski, ulegając w sobotę 0:3 Asseco Resovii Rzeszów.

Warszawianie na początku meczu grali tak, jakby jeszcze nie otrząsnęli się po wydarzeniach z Krakowa. Przegrali pięć pierwszych akcji, co już na początku ustawiło ich w trudnej sytuacji. Dobrze spotkanie rozpoczął natomiast atakujący gości Łukasz Kaczmarek.

PGE Projekt zaczął odrabiać straty przede wszystkim dzięki skuteczności Linusa Webera. Parę razy zmniejszył różnicę do punktu, ale dopaść rywali nie zdołał. W końcówce z dobrej strony, obok Kaczmarka, pokazał się Michał Gierżot, i Jastrzębianie pewnie wygrali 25:20.

PlusLiga. Wyrównana walka w Warszawie. PGE Projekt odpowiedział JSW Jastrzębskiemu Węglowi

PGE Projekt, podobnie jak w kilku ostatnich meczach, nie mógł skorzystać z kontuzjowanego Jakuba Kochanowskiego. Inny środkowy Jurij Semeniuk dał jednak drużynie w drugim secie jej pierwsze w tym meczu prowadzenie - było 1:0 po jego sprytnej zagrywce. I to gospodarze w kolejnych minutach mieli punkt, dwa przewagi.

JSW wyrównał przy stanie 11:11, ale wkrótce, po błędzie Szerszenia, Warszawianie znów byli o trzy punkty z przodu. Najwięcej punktów w tej partii zdobył dla nich Bartosz Bednorz, a goście popełnili łącznie siedem błędów. I tym razem to PGE Projekt nie dał się dogonić, zwyciężył 25:23.

W trzeciej partii prowadzenie 8:5 objęli Jastrzębianie. Trzy punkty przewagi dał im blok Szerszenia przy ataku Webera. Gospodarze wyrównali przy stanie 13:13, gdy blokiem rywalom odpowiedział Kevin Tillie. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, trener JSW Andrzej Kowal zdjął z boiska Gierżota, zastępując go Miranem Kujundziciem.

Jastrzębianie przegrali jednak końcówkę. Przy stanie 22:22 w aut zaatakował Kaczmarek, a w kolejnej akcji na warszawski blok nadział się Kujundzić. Po chwili PGE Projekt przypieczętował wygraną 25:23.

Siatkówka. Zmiana lidera w PlusLidze, mistrzowie Polski wyprzedzeni

Liderem warszawskiej ekipy w ofensywie był Bednorz, który w trzy sety zdobył 19 punktów. Problemy z atakiem na początku czwartej partii mieli za to przyjezdni. Pomylili się Gierżot i Kaczmarek, PGE Projekt objął prowadzenie 6:2.

Jastrzębianie zmniejszyli straty, gdy z zagrywką Gierżota nie poradził sobie Bednorz. Gospodarzom pomogła podwójna zmiana rozgrywającego i atakującego, przy zagrywkach Michała Kozłowskiego znów odskoczyli - i to na pięć punktów. Tej przewagi już nie zmarnowali, wygrali 25:19, a cały mecz 3:1. Nagrodę dla MVP otrzymał Bednorz.

Zwycięstwo daje warszawskiemu zespołowi awans na pozycję lidera PlusLigi. PGE Projekt skorzystał z zaskakującej porażki Bogdanki LUK Lublin z InPost ChKS-em Chełm. Jastrzębianie pozostają na skraju czołowej ósemki tabeli.

PGE Projekt Warszawa: Weber, Semeniuk, Tillie, Firlej, Kłos, Bednorz - Wojtaszek (libero) oraz Kozłowski, Gomułka, Firszt

JSW Jastrzębski Węgiel: Kaczmarek, Brehme, Gierżot, Toniutti, Usowicz, Szerszeń - Granieczny (libero) oraz Zaleszczyk, Kufka, Kujundzić

PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jan Firlej (z lewej) i Jurij Semeniuk z PGE Projektu Warszawa Piotr Nowak PAP

Maksymilian Granieczny, libero JSW Jastrzębskiego Węgla Piotr Nowak PAP

Kadr z meczu PGE Projektu Warszawa z JSW Jastrzębskim Węglem. Atakuje Kevin Tillie Piotr Nowak PAP