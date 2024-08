Polacy wyszarpali olimpijski finał. "Mamy srebro, ale ono nas nie zadowala"

W olimpijskim półfinale w turnieju siatkarzy Polska przegrywała już z USA, ale zdołała odwrócić losy meczu i to bez podstawowego rozgrywającego Marcina Janusza , który zmaga się z urazem pleców.

Polacy wyszarpali ten finał i za to należą im się wielkie brawa. Zapewnili sobie już medal olimpijski, ale teraz powalczą o złoto, bo to był ich cel.

Łukasz Kaczmarek: przyjechaliśmy po złoto

- To było niesamowicie wyszarpane zwycięstwo. Po raz kolejny pokazaliśmy, jaką jesteśmy świetną reprezentacją. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Marcin Janusz nie mógł dokończyć meczu ze względu na uraz pleców, "Zati" (Paweł Zatorski - przyp. TK) miał wielki problem z barkiem. Zagryzł jednak zęby i grał. To pokazuje, jaki charakter ma ta reprezentacja. Ona się nigdy nie poddaje i walczy do końca - cieszył się Kaczmarek.