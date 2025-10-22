Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pokaz mocy w meczu drużyny Wilfredo Leona. Przyćmił go polski siatkarz

Damian Gołąb

Pokaz mocy mistrzów Polski na starcie siatkarskiego sezonu. W swoim pierwszym meczu w PlusLidze Bogdanka LUK Lublin nie dała szans rewelacji poprzedniego sezonu, rozbijając na wyjeździe Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa. W drużynie z Lublina ze świetnej strony pokazało się trzech reprezentantów Polski, którzy niedawno zdobyli z kadrą Nikoli Grbicia brązowy medal mistrzostw świata. Wśród nich był Wilfredo Leon, ale to nie on został wybrany MVP spotkania.

Wilfredo Leon już jest gotowy do gry
Wilfredo Leon już jest gotowy do gryPiotr Matusewicz/East NewsEast News

Drużyny z Częstochowy i Lublina były rewelacjami poprzedniego sezonu PlusLigi. Pierwsza niespodziewanie zakwalifikowała się do fazy play-off, druga sensacyjnie zdobyła mistrzostwo Polski. Do nowych rozgrywek obie przystąpiły z nowymi trenerami. Do Częstochowy przyjechał Hiszpan Guillermo Falasca, a do Lublina Stephane Antiga - w przeszłości mistrz świata z polskimi siatkarzami, ostatnio mistrz Polski z siatkarkami DevelopResu Rzeszów.

Bogdanka LUK zmieniła szkoleniowca, ale utrzymała skład z poprzedniego sezonu. W podstawowej szóstce rozpoczął tylko jeden nowy zawodnik - przyjmujący Hilir Henno. Zastąpił zawieszonego za stosowanie niedozwolonych środków Mikołaja Sawickiego. Lublinianie z Francuzem w składzie rozpoczęli znakomicie, szybko odskakując rywalom na cztery punkty.

Dominowali nad rywalami w ataku, trzykrotnie zablokowali ich zbicia, a największą gwiazdą znów był Wilfredo Leon. Przyjmujący dołączył do drużyny po mistrzostwach świata i już w pierwszym secie popisał się zagrywką, po której piłka leciała z prędkością niemal 120 km/h. To przy jego serwisach goście wypracowali sobie przewagę, która dała im komfortowe prowadzenie, a potem zwycięstwo 25:16.

    PlusLiga. Show Wilfredo Leona, Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa postawił się w drugim secie

    Początek drugiego seta nie zwiastował zmian. Leon nadal zaskakiwał gospodarzy zagrywkami i Bogdanka LUK prowadziła 4:1. Falasca wygłosił więc do swoich siatkarzy emocjonalną przemowę. Zawodnicy Steam Hemarpol Politechniki mieli jednak problemy również z przyjęciem zagrywki Kewina Sasaka. Znakomicie rozgrywał Marcin Komenda, często uruchamiając kolegi przy atakach z tzw. szóstej strefy. Błyszczał bardziej niż legendarny Luciano De Cecco, jedyna nowa twarz w szóstce częstochowian.

    W końcu jednak gospodarze zmniejszyli straty do punktu, korzystając z dobrych interwencji w obronie. A Patrik Indra doprowadził do remisu 15:15. Oddech Bogdance LUK dały zagrywki rezerwowego Jacksona Younga, ostatniego transferu do klubu przed sezonem. Punkt do przewagi blokiem dołożył Komenda. Ale częstochowianie dopadli rywali tuż przed końcem, przy wyniku 23:23. Seta rozstrzygnęła gra na przewagi, w której decydujący cios wyprowadził Fynnian McCarthy - as serwisowy środkowego dał gościom wygraną 28:26.

    Kapitalna forma Marcina Komendy. Bogdanka LUK Lublin z pierwszym zwycięstwem

    Po stronie częstochowian coraz pewniej czuł się De Cecco, ale to Komenda dawał drużynie coś dodatkowego, zdobywając kolejne punkty blokiem. Rozgrywający reprezentacji Polski pomógł gościom wypracować wysokie prowadzenie - Bogdanka LUK wygrywała już 11:6. I Falasca zaczął przeprowadzać zmiany.

    Na boisku pojawił się 19-letni przyjmujący Jakub Kiedos. Po stronie gości pozostał Young, który zastąpił Henno. Lublinianie nie oddali już prowadzenia, kończąc mecz efektownym blokiem. Ostatniego seta wygrali 25:17, a nagrodę dla MVP spotkania otrzymał Komenda. Najwięcej punktów, 16, zdobył jednak Leon.

    PlusLiga
    1 kolejka
    22.10.2025
    20:30
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Częstochowa
    LUK Lublin
    Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin
    Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK LublinArtur Szczepanski/REPORTERReporter
    Siatkarze na boisku w trakcie meczu, pośrodku zawodnik w białej koszulce z czerwonymi akcentami i numerem 4, wokół niego widoczna publiczność oraz inni gracze w sportowych strojach
    Marcin Komenda, rozgrywający Bogdanki LUK Lublin i reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP
    Patrik Indra (z lewej) w reprezentacji Czech
    Patrik Indra (z lewej) w reprezentacji CzechAndreas Gora/dpaAFP

