Pokaz mocy w hicie PlusLigi. Kandydat do reprezentacji wrócił w świetnym stylu

Jastrzębski Węgiel rozpoczął spotkanie bez Jeana Patry'ego , MVP ich ostatniego zwycięskiego spotkania w Lidze Mistrzów . Zastąpił go Ryan Sclater , do szóstki wrócił kontuzjowany ostatnio Rafał Szymura. Nie zaczął jednak zbyt dobrze, nie skończył dwóch pierwszych ataków i goście objęli prowadzenie. Kiedy warszawianie zatrzymali blokiem Tomasza Fornala , prowadzili 9:6.

Gospodarze zaczęli jednak odrabiać straty, w połowie seta objęli prowadzenie - punkt zagrywką zdobył Szymura i było 13:12. Przed końcówką warszawianie jeszcze raz uciekli na trzy punkty, kiedy kontratak wykończył Artur Szalpuk . Tyle że potem cztery "oczka" z rzędu zdobyli jastrzębianie. To oni mieli trzy piłki setowe . W końcu ich wygraną 25:23 przypieczętował Szymura. Siatkarz, który zadebiutował już w reprezentacji Polski, był motorem napędowym jastrzębian.

Jastrzębski Węgiel lepszy w końcówkach. Projekt Warszawa traci w tabeli

Trener warszawskiego zespołu Piotr Graban poprosił o przerwę. Wkrótce po niej jastrzębianie popisali się jednak kolejnym blokiem. Przy czterech punktach straty szkoleniowiec Projektu wprowadził na przyjęcie Igora Grobelnego . Straty gości zmniejszył as serwisowy Jurija Semeniuka , po kolejnym punkcie Szalpuka jastrzębianie prowadzili tylko 21:20. Ich trener Marcelo Mendez poprosił o przerwę. Po niej jego zawodnicy nie dali się dogonić - wynik seta na 25:23 atakiem ze środka ustalił Huber.

Projekt po trzech wygranych z rzędu awansował na drugie miejsce w tabeli PlusLigi, zmniejszając straty do jastrzębian do pięciu punktów. W sobotę jednak siatkarze z Warszawy nieco zawodzili. Na czwartą partię Graban posłał skład z Grobelnym - kiedy jego siatkarze zablokowali atak Sclatera, prowadzili 7:6. Po chwili powiększyli przewagę do dwóch punktów.