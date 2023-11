Szybko okazało się, że kontuzja Nowakowskiego jest na tyle poważna , że prędko nie zobaczymy go na parkiecie. Były reprezentant Polski w rozmowie z tvpsport.pl wyjawił, że kilka miesięcy temu przeszedł operację barku, a przed startem sezonu rozpoczął rehabilitację.

Piotr Nowakowski i Srećko Lisinac wciąż pauzują. Co ze zdrowiem siatkarzy?

I chociaż Projekt bez Lisinaca i Nowakowskiego radzi sobie rewelacyjnie , bo wygrał pierwsze sześć spotkań sezonu, to klub i tak postanowił przeprowadzić awaryjny transfer. Szeregi zespołu zasilił Amerykanin Taylor Averill , co jest jasnym sygnałem - zarówno Serb, jak i Polak, będą pauzowali jeszcze przez dłuższy czas.

Te spekulacje w programie #7Strefa potwierdził wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy Projektu, Piotr Gacek. Z jego słów wynika, że Lisinac kontuzji nabawił się jeszcze we Włoszech (przypomnijmy, że Serb przed dołączeniem do Projektu grał w Serie A).

Mieliśmy świadomość, że możemy zacząć sezon bez Srecko. Badania, rehabilitacja i kolejne badania pokazują, że to może się rozciągnąć w czasie. Nie chcemy tutaj stracić na jakości

Piotr Nowakowski przechodzi rehabilitację. "Sytuacja jest poważna"

A jak przedstawia się sytuacja Nowakowskiego? Tutaj również nie ma powodów do optymizmu. Gacek niejako potwierdził zapowiedzi samego zawodnika, który przyznawał, że nie należy spodziewać się jego szybkiego powrotu do gry. Niepokoić możę jednak to, że według Gacka sytuacja byłego reprezentanta Polski nie rysuje się kolorowo.