Pogromcy ZAKS-y pokonani. Historyczny wyczyn polskiego mistrza Europy

Spotkanie lepiej rozpoczęli jednak goście. Szybko udało im się zablokować atak Remigiusza Kapicy , atakującego PSG Stali. GKS prowadził 4:1. Gospodarze gonili, ale długo nie byli w stanie wyrównać. Kapica zepsuł dwie zagrywki, zaatakował w aut . Do tego Łukasz Usowicz zaskoczył rywali serwisem.

Siatkarze z Nysy doprowadzili do remisu dopiero przy stanie 12:12. To była jednak tylko chwila, po której rywale znów odskoczyli na dwa punkty. PSG Stal w końcu przełamała rywali przy stanie 18:17. Pomogło w tym wejście Macieja Muzaja, który zdobył punkt blokiem. W końcówce prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, oba zespoły miały piłki meczowe. Skończyło się wygraną gospodarzy 33:31 po ataku kolejnego rezerwowego Wojciecha Włodarczyka.