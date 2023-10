Tradycyjnie już osiem najlepszych ekip awansuje do fazy play-off, gdzie rozegrają ćwierćfinały i półfinały systemem mecz i rewanż, co jest dużą zmianą w porównaniu z poprzednim sezonem - w rozgrywkach 2022/2023 uczestnicy play-offów grali do trzech zwycięstw, przez co czasami o awansie decydował dopiero piąty mecz.