Cztery drużynę tworzą ścisłą czołówkę na półmetku - to Zawiercie, Jastrzębie, Resovia i ZAKSA. Potem jest grupa drużyn z miejsc 5-10, które dzielą jedynie dwa punkty, które będą walczyć o udział w play-off, są to kolejno: Trefl Gdańsk, Ślepsk Malow Suwałki, PGE Skra Bełchatów, Projekt Warszawa, Indykpol AZS Olsztyn i PSG Stal Nysa. Stawkę zamykają kolejno: LUK Lublin, GKS Katowice, ukraińska drużyna Barkom-Każany Lwów (wielu myślało, że będą o wiele niżej), Cuprum Lubin, Cerrad Enea Czarni Radom i na szarym końcu, z jedynie dwoma punktami na koncie beniaminek BBTS Bielsko-Biała.

Aluron CMC Warta Zawiercie liderem na półmetku PlusLigi

Równolegle z zespołem z Zawiercia, "Winiar" objął jako selekcjoner reprezentację Niemiec. Wielu ekspertów typuje tego szkoleniowca, że kiedyś obejmie również kadrę Polski. W wywiadzie, którego udzielił na pożegnanie z Gdańskiem pytaliśmy Winiarskiego o to i dlaczego nie startował w poprzednim konkursie na to stanowisko.

- Myślę, że było jasne kto zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. To była naturalna sytuacja. Sebastian Świderski został prezesem i chciał Nikolę Grbicia na tym stanowisku, znał go, osiągnął z nim największe sukcesy z drużyną klubową w Europie. Uważam jego wybór za bardzo dobry. Moja dewiza to: małymi kroczkami do celu. Na dziś skupiam się na codziennej pracy. W sporcie zdarzają się szybkie zwroty akcji.