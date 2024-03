Pluszowe wyzwanie klubu PlusLigi. Wojsko na pomoc

To efekt akcji "Dorzuć misie" , która ma na celu wsparcie dla ciężko chorego młodego mieszkańca Gdańska, Olafa Krasnowskiego. Każdy miś to złotówka na konto chłopca . Kibice nie zawiedli i po meczu dosłownie zasypali boisko maskotkami. To nie była minuta rzucania, a jakieś kilkanaście dobrych minut. To było jak mundial w Argentynie w 1978 r., tylko zamiast confetti z trybun poleciały pluszowe misie.

107.655 misiów na parkiecie ERGO ARENY

Kilka dni trwało misiowe liczenie, to było dość istotne, każdy pluszak to konkretny pieniądz. Ostatecznie naliczono 107.655 misiów, które po meczu pracownicy klubu i wolontariusze zbierali do 2:30 (!) w nocy. Zebrano ponad 2000 worków. Co z tym zrobić? Część została już przekazana do trójmiejskich domów dziecka i hospicjów, w chwili pisania tych słów przekazywane są kolejne.