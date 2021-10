W sezonie 2022/23 dojdzie do poszerzenia ligi - zamiast 14 występujących w niej dotychczas zespołów będzie to 16 ekip. Rozszerzenie liczby drużyn odbędzie się poprzez możliwy awans z zaplecza dwóch ekip (zwycięzcy rozgrywek oraz drugiej drużyny, o ile ta wygra baraż z 14. zespołem PlusLigi) oraz dołączenie Barkomu Każany.

Barkom Każany Lwów w PlusLidze?

- Chcemy wyjść do dużej grupy Ukraińców mieszkających w naszym kraju, a także do Polaków żyjących we Lwowie. Chcemy być liderem nie tylko w regonie, a ostatni triumf w Lidze Mistrzów Grupy Azoty ZAKSy tylko pokazuje, jak dużą siłą dysponujemy w naszym kraju - powiedział Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.



W środę, we Lwowie doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie dołączenia ukraińskiego zespołu do rozgrywek w Polsce. Aby tak się stało, będzie on musiał spełnić szereg warunków.



Barkom Każany Lwów to mistrz kraju z sezonów 2017/2018, 2018/2019 oraz 2020/21.



