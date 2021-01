PlusLiga. Żaliński: Mecz z Jastrzębskim pokazał jak ważna jest psychika

Ten mecz pokazał, ile znaczy psychika w siatkówce - ocenił przyjmujący Indykpolu AZS Wojciech Żaliński po wygranej z wiceliderem ekstraklasy Jastrzębskim Węglem 3:1. Olsztynianie podnieśli się po słabym pierwszym secie, w którym zdobyli tylko 15 punktów.

Jak mówił po zakończeniu spotkania Żaliński, jego koledzy z drużyny po pierwszym, wysoko przegranym secie żartowali między sobą, że podpuścili rywali i teraz trzeba wziąć się do roboty.



"I udało się. Myślę, że to my królowaliśmy dzisiaj na boisku i zdobyliśmy więcej punktów" - skwitował.



Według niego obyło się bez męskiej rozmowy z trenerem Danielem Castellanim, żeby akademicy zaczęli lepiej prezentować się w kolejnych odsłonach.



"Wiedzieliśmy, że pierwsza partia to była nasza kompromitacja i wystarczy wrócić do gry, żeby chociaż spróbować rywalizować. Godność sportowca nie pozwoliła nam, by dalej prezentować się tak, jak w pierwszym secie" - mówił.



"Myślę, że trzeci był najtrudniejszy, bo przegrywaliśmy wysoko 13:18 i mało kto mógł wierzyć, że wygramy ten mecz za trzy punkty. Po tym, jak złamaliśmy ich w końcówce trzeciego seta, przy czwartym byłem prawie pewny, że skończymy mecz" - powiedział olsztyński zawodnik.



W jego ocenie o zwycięstwie gospodarzy z rywalem, który był uważany za faworyta, zdecydowała przewaga psychologiczna.



"Już ostatni mecz z Jastrzębskiego z Warszawą pokazał, co oznacza psychika. Mieli 24:22 i szansę na wygraną 3:0 w setach, potem przegrali jedną, drugą piłkę i tak naprawdę przestali grać. I to się dzieje nie tylko w przypadku tej drużyny, ale każdej innej. No, może poza ZAKSĄ" - ocenił.



W środę w Olsztynie odbyło się zaległe spotkanie 9. kolejki, a w sobotę obie drużyny spotkają się ponownie w meczu 22. kolejki w Jastrzębiu-Zdroju.



Zdaniem Żalińskiego po pierwszym meczu siatkarze ze Śląska czują się z pewnością rozczarowani wynikiem.



"Trudno, żeby drużyna walcząca o mistrzostwo Polski nie była rozczarowana po porażce z zespołem, który walczy o wejście do play off. Morale w rewanżu będziemy mieć wysokie, no ale też nie odlatujemy. Tak naprawdę wygraliśmy jeden mecz i stąpamy twardo po ziemi, wiemy, jaka jest nasza sytuacja w tabeli" - zaznaczył.



Według atakującego Indykpolu Damiana Schulza, jego zespół pokazał, że gra coraz lepiej, a z Jastrzębskim da się wygrywać.



"To jest piękno tego sportu, że można dostać srogie lanie w jednym secie, a potem wygrać trzy kolejne" - zauważył.



Z kolei przyjmujący śląskiej drużyny Tomasz Fornal mówił dziennikarzom po spotkaniu, że nie chce na gorąco oceniać przyczyn porażki i zostawia to trenerowi.



"Na spokojnie to przeanalizujemy. Po bardzo dobrym secie, jakby emocje w nas zgasły. Wydaje mi się, że myśleliśmy, iż spokojnie dociągniemy ten mecz do końca, a tak nie było. Indykpol zaczął lepiej grać i zasłużenie wygrał" - przyznał.



Zawodnik gości dodał, że to nie pierwszy mecz w tym sezonie, w którym wydawało się, że jego zespół kontroluje przebieg spotkania, a potem oddaje prowadzenie.



"Na pewno szkoda, bo to któryś już raz, że te emocje gdzieś z nas uchodzą i przestajemy prezentować poziom, na który nas stać, a możemy bardzo dużo" - zapewnił Fornal.



Autor: Marcin Boguszewski



