Trzeci mecz przyniósł rozstrzygnięcie w rywalizacji o finał PlusLigi. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-1 Aluron Virtu Wartę Zawiercie i to ona zagra o złoto.

Już awans zespołu z Zawiercia do czołowej czwórki ligi był niespodzianką, a miejsce w finale mogłoby być wręcz sensacją. I choć Aluron wygrał pierwszy mecz, o złoto zagrają jednak kędzierzynianie.

Wicemistrzowie Polski w drugim meczu półfinałowej rywalizacji przegrywali już 0-2, ale zdołali się podnieść. W środę w trzecim meczu półfinałowym do zwycięstwa poprowadził ich Sam Deroo.



Finałowego rywala ZAKSA pozna wieczorem - ONICO Warszawa po raz trzeci zagra z Jastrzębskim Węglem.



ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron Virtu Warta Zawiercie 3:1 (25:22, 21:25, 25:17, 25:22)

Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw) 2-1 dla Zaksy, która awansowała do finału i zagra w nim ze zwycięzcą rywalizacji ONICO Warszawa - Jastrzębski Węgiel.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Mateusz Bieniek, Sam Deroo, Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, Benjamin Toniutti, Łukasz Wiśniewski - Paweł Zatorski (libero) - Tomasz Kalembka, Brandon Koppers, Rafał Szymura

Aluron Virtu Warta Zawiercie: Alexandre Ferreira, Bartosz Gawryszewski, Mateusz Malinowski, Michał Masny, Krzysztof Rejno, Marcin Waliński - Taichiro Koga (libero) - Grzegorz Bociek, Arshdeep Dosanjh, Kamil Semeniuk.