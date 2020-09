W meczu 3. kolejki PlusLigi siatkarze MKS Będzin przegrali z Jastrzębskim Węglem 1:3. Podopieczni trenera Jakuba Bednaruka wygrali pierwszego seta, ale w kolejnych musieli uznać wyższość faworyzowanych rywali. Drużyna z Jastrzębia-Zdroju odniosła trzecie zwycięstwo w obecnym sezonie.

Premierowa partia miała dość wyrównany przebieg, ale minimalną przewagę mieli początkowo jastrzębianie (6:8, 12:14). Gospodarze przejęli inicjatywę po serii dobrych zagrywek Rafała Faryny (17:15) i w końcówce zdołali utrzymać punktowy dystans. Pomyłka rywali w polu serwisowym przyniosła im piłkę setową, a po chwili Rafał Faryna posłał zagrywkę w boisko, kończąc seta (25:22).

Podrażnieni takim obrotem sprawy jastrzębianie w drugim secie nie pozwolili rywalom dojść do głosu. Błyskawicznie uzyskali przewagę (1:5), którą powiększali w kolejnych akcjach. Prezentowali się skutecznie w ofensywie, a gospodarze nie byli w stanie znaleźć patentu na ich dobrą grę. W końcówce, po ataku Yacine Louatiego, różnica wynosiła już dziesięć oczek (10:20). Piłkę setową wywalczył skutecznym blokiem Jurij Gladyr (14:24), a w dwóch kolejnych akcjach obie ekipy popełniły błędy w polu zagrywki (15:25).

W trzeciej odsłonie będzinianie znów zdołali nawiązać walkę z rywalami (8:8), ale w środkowej części jastrzębianie zaczęli budować przewagę (11:14). Przy stanie 15:20 wydawało się, że przyjezdni bez większych przygód zdołają dobrnąć do końca seta. Podopieczni trenera Bednaruka ruszyli jednak do odrabiania strat, zmniejszyli je do dwóch oczek (18:20). Wówczas sprawy w swoje ręce wziął Louati, który popisał się serią dobrych zagrywek i ustalił wynik tej partii asem serwisowym (18:25).

Set numer cztery to spokojna gra jastrzębian, którzy na początku uzyskali przewagę (1:4, 5:10) i utrzymywali ją w kolejnych akcjach (11:16). W końcówce kontrolowali sytuację. Mohamed Al Hachdadi skutecznym atakiem wywalczył piłkę meczową (17:24), a przestrzelona zagrywka będzinian zakończyła tę konfrontację (18:25).

Najwięcej punktów: Jose Ademar Santana (15), Rafał Sobański (10) - MKS; Mohamed Al Hachdadi (21), Yacine Louati (18), Tomasz Fornal (17), Jurij Gladyr (10) - Jastrzębski Węgiel. MVP: Mohamed Al Hachdadi (po raz drugi w tym sezonie).

MKS Będzin - Jastrzębski Węgiel 1:3 (25:22, 15:25, 18:25, 18:25)

MKS: Rafał Faryna, Bartosz Gawryszewski, Tomasz Kalembka, Jose Ademar Santana, Rafał Sobański, Pontes Veloso Thiago - Szymon Gregorowicz (libero) oraz Michał Godlewski, Wiktor Haduch, Łukasz Makowsk, Bartosz Schmidt, Dominik Teklak. Trener: Jakub Bednaruk.



Jastrzębski Węgiel: Tomasz Fornal, Jurij Gladyr, Mohamed Al Hachdadi, Lukas Kampa, Yacine Louati, Michał Szalacha - Jakub Popiwczak (libero) oraz Łukasz Wiśniewski. Trener: Luke Reynolds.

