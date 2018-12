Trener Ferdinando De Giorgi poprosił władze Jastrzębskiego Węgla o rozwiązanie kontraktu - te doniesienia w czwartek potwierdził klub ze Śląska, który wydał specjalne oświadczenie. Włoch nie będzie już prowadził Pomarańczowych, ale o tym, czy Jastrzębski Węgiel rozwiąże z nim umowę, zadecydują rozmowy z nowym trenerem. "Fefe" chce pracować w Cucine Lube Civitanova.

PlusLiga w sezonie 2018/2019 jest więcej niż ciekawa, niestety głównie z powodów pozasportowych. Jednym z nich jest zamieszanie z trenerem w Jastrzębskim Węglu. Wszystko zaczęło się w poniedziałek, gdy Giampaolo Medei zdecydował się rozstać z Cucine Lube Civitanova. Jeszcze tego samego dnia we włoskich mediach pojawiła się informacja, że jego następcą w ekipie Cucine Lube będzie... Ferdinando De Giorgi.



Włoski szkoleniowiec, który pod koniec sezonu 2017/2018 PlusLigi związał się z Jastrzębskim Węglem, podpisał wówczas umowę do końca 2020 roku. Wybitny przed laty siatkarz stracił pod koniec 2017 roku został zwolniony z reprezentacji Polski i na Śląsku podano mu rękę, gdy poszukiwał pracy. Niestety bardzo szybko Włoch zdecydował, że chce opuścić Jastrzębie i woli pracować w Civitanova z gwiazdami Serie A: Osmany Juantoreną, Yoandry Lealem, Bruno Rezende czy Cwetanem Sokołowem. Co na to aktualny klub "Fefe"?



- Trener zwrócił się z prośbą o rozwiązanie kontraktu, który miał obowiązywać do końca kolejnego sezonu. O powody nie pytałem, bo znałem je z przecieków medialnych. Moja filozofia jest taka, że współpracuję tylko z ludźmi, którzy tego chcą. Przyznaję, że byłem zaskoczony prośbą szkoleniowca, bo wiązaliśmy z nim długofalowe plany - powiedział Adam Gorol, sternik JW.



Na Śląsku rozpoczęły się prace nad znalezieniem zastępcy i pojawił się pomysł, by klub przejął inny Włoch, Roberto Santilli. Były trener Pomarańczowych miałby zostawić w tym celu... Indykpol AZS Olsztyn, gdzie w jego miejsce chcą zatrudnić Michała Gogola, do niedawna trenera Stoczni Szczecin, która wycofała się z PlusLigi. Na razie żadne decyzje nie zapadły, za to władze Jastrzębskiego Węgla potwierdziły doniesienia ws. trenera De Giorgiego.



Poniżej pełna treść komunikatu Jastrzębskiego Węgla (pisownia oryginalna):



"Zarząd Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A. informuje, że trener naszego pierwszego zespołu Pan Ferdinando De Giorgi zwrócił się do klubu z prośbą o rozwiązanie wiążącego nas kontraktu na zasadzie porozumienia stron.



Taki stan rzeczy jest dla klubu dużym zaskoczeniem, gdyż zawarliśmy kontrakt na dokończenie poprzedniego sezonu oraz na dwa następne pełne sezony, które pozwoliłyby trenerowi zrealizować nasz wspólny plan dalszego rozwoju zespołu na najwyższym poziomie sportowym. Aktualnie Pan Ferdinando De Giorgi jako szkoleniowiec zamierza związać się z czołowym klubem włoskim i nasz klub nie zamierza stwarzać utrudnień w tym zakresie, gdyż naszym nadrzędnym celem jest współpraca z ludźmi, którzy na pierwszym miejscu stawiają wyłącznie dobro naszego klubu. Jednak ostateczne sfinalizowanie tej sprawy uzależniamy od zapewnienia ciągłości szkoleniowej naszego zespołu i podpisania kontraktu z nowym klasowym trenerem. Jeżeli sytuacja taka będzie miała miejsce, to o zawarciu takowego kontraktu poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie. Jednocześnie zapewniamy, iż zaistniała sytuacja nie zmienia naszego założonego celu sportowego na ten, jak i na kolejne sezony."

