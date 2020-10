Zakażona koronawirusem grupa siatkarzy i członków sztabu szkoleniowego Vervy Warszawa Orlen Paliwa przeszła ponowne testy i otrzymała negatywne wyniki. We wtorek zespół odbył pierwszy od ponad dwóch tygodni trening w pełnym składzie. W ekstraklasie zagra za dwa dni.

Zgodnie z procedurami Polskiej Ligi Siatkówki wszyscy zakażeni zawodnicy i trenerzy, aby brać w nim udział, muszą otrzymać dwa z rzędu negatywne wyniki testu na obecność SARS-CoV-2.

W czwartkowym pojedynku PlusLigi podopieczni Andrei Anastasiego zmierzą się na wyjeździe z Indykpolem AZS Olsztyn.



"Do najbliższego meczu podejdziemy praktycznie z marszu, po zaledwie kilku treningach. We wtorek spotkaliśmy się w hali pierwszy raz po przerwie w komplecie, a dzień później wyruszymy już w podróż do Olsztyna. Ale najważniejsze, że wreszcie zagramy" - zaznaczył cytowany w klubowym komunikacie dyrektor sportowy Vervy Piotr Gacek.



Stołeczna drużyna rozegrała na razie tylko dwa spotkania w nowym sezonie ekstraklasy, ostatnie - 18 września. Dziewięć dni później poinformowano o pierwszych przypadkach koronawirusa w klubie. Wówczas pozytywne wyniki testów miało sześciu członków zespołu i sztabu szkoleniowego. Potem łączna liczba wzrosła do 15. Z tego powodu w pierwotnym terminie nie odbyły się cztery spotkania ligowe.



"Termin pierwszego meczu w Warszawie oraz terminy spotkań przełożonych w związku z kwarantanną stołecznej ekipy zostaną ustalone wkrótce" - podano we wtorkowym oświadczeniu.



PLS poinformowała w ubiegłym tygodniu, że prezesi wszystkich klubów męskiej ekstraklasy jednomyślnie opowiedzieli się za tym, by - w przypadku absencji drużyn z powodu Covi-19 - pozostałe uzgadniały przyspieszone terminy i rozgrywały mecze awansem.