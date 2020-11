Siatkarze Aluronu CMC Warta Zawiercie pewnie pokonali Vervę Warszawa Orlen Paliwa 3:0 (25:18, 25:20, 25:23) w meczu 12. kolejki PlusLigi. Dla Jurajskich Rycerzy był to pierwszy mecz po miesięcznej przerwie spowodowanej koronawirusem. Dla warszawian z kolei było to czwarte z rzędu przegrane spotkanie.

Od początku spotkania zdecydowanie lepiej prezentowali się zawiercianie. Szybko uzyskali sześciopunktową przewagę (12:6). Przy stanie 15:9 miała miejsce kontrowersyjna sytuacja. Po zagrywce warszawian piłka powędrowała na aut, ale mogła dotknąć po drodze Piotra Orczyka. Trener Andrea Anastasi wszczął awanturę, która chyba pobudziła jego siatkarzy. Zniwelowali przewagę Aluronu do dwóch punktów (13:15), lecz skuteczny atak Flavio pozwolił Jurajskim Rycerzom wybrnąć z trudnej sytuacji. Do końca seta to oni dyktowali warunki i wygrali pewnie 25:18.

Po zmianie stron gra warszawian nie uległa poprawie. Na starcie przegrywali już 0:4 i mimo prób odrabiania strat nie zagrozili przeciwnikom nawet przez moment. Fenomenalnie prezentował się Mateusz Malinowski, po którym zupełnie nie było widać efektów przerwy w grze. Atakował i zagrywał z pełną mocą, ale był przy tym niezwykle regularny. Miał duży udział w tym, że jego zespół wygrał drugą odsłonę 25:20 zapewniając sobie punkt w tym meczu.

Jedno oczko nie było jednak celem Jurajskich Rycerzy. Przybyli do Areny Ursynów po komplet punktów, ale w trzeciej partii przybliżali się do tego celu nieco wolniej. Początek tej odsłony był bardzo wyrównany. Przy stanie 8:8 gra Vervy zacięła się i trener Anastasi zdecydował się na zmianę na pozycji rozgrywającego. Niewiele to jednak zmieniło. Warszawianie nie byli w stanie zatrzymać rozpędzonych zawiercian i musieli uznać ich wyższość 23:25 w trzeciej partii i 0:3 w całym meczu.

Najwięcej punktów: Michał Superlak (13), Bartosz Kwolek (12), Artur Szalpuk (11) - Verva; Mateusz Malinowski (22), Flavio Gualberto (10), Piotr Orczyk (8) - Aluron CMC Warta

Verva Warszawa Orlen Paliwa - Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (18:25, 20:25, 23:25)

Vevra Warszawa Orlen Paliwa: Angel Trinidad De Haro, Bartosz Kwolek, Piotr Nowakowski, Michał Superlak, Artur Szalpuk, Andrzej Wrona - Damian Wojtaszek (libero) - Michał Kozłowski, Jan Król, Jakub Ziobrowski

Aluron CMC Warta Zawiercie: Maximiliano Cavanna, Dominik Depowski, Gualberto Flavio, Mateusz Malinowski, Patryk Niemiec, Piotr Orczyk - Michał Żurek (libero) - Grzegorz Bociek.

MVP: Mateusz Malinowski