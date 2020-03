PlusLiga. Treningi Aluronu zawieszone na kolejny tydzień

Treningi siatkarzy Aluronu Virtu CMC Zawiercie zostały zawieszone z powodu epidemii koronawirusa na kolejny tydzień. Pierwotnie ta przerwa miała trwać do niedzieli. Rozgrywki PlusLigi są przerwane bezterminowo.

"Mając na uwadze zdrowie siatkarzy i ich rodzin, jak i fakt, że władze ligi zapowiedziały, że od ewentualnej decyzji o wznowieniu rozgrywek do pierwszego meczu po przerwie minie co najmniej tydzień, sztab szkoleniowy w porozumieniu z zarządem klubu przedłużył pierwotne zawieszenie o kolejny tydzień" - napisano w niedzielę klubowym komunikacie.

Zawodnicy otrzymali od trenera przygotowania fizycznego Jakuba Gniado plan ćwiczeń do wykonania w domach, co ma im pozwolić utrzymać właściwą formę.



Bezpośrednio po przerwaniu rozgrywek hala zawierciańskiego OSiR została co prawda zamknięta, ale mogły z niej korzystać podczas zajęć drużyny siatkarzy Aluronu i piłkarzy ręcznych miejscowego Viretu CMC. Zarząd siatkarskiego klubu zadecydował jednak o zawieszeniu treningów.



Zespół Aluronu zajmuje 10. miejsce w tabeli PlusLigi. Zawiercianie uczestniczyli też w rozgrywkach Pucharu Challenge - odpadli w 1/8 finału w lutowym dwumeczu z tureckim Spor Tosto Ankara, a zaraz potem doszło do zmiany trenera - Dominik Kwapisiewicz zajął miejsce Australijczyka Marka Lebedewa, którego wcześniej był asystentem.



Autor: Piotr Girczys