"Działamy, codziennie bardzo dużo pracujemy, budujemy zespół na nowy sezon" - powiedział trener siatkarzy ekstraklasowego MKS Będzin Jakub Bednaruk we wtorkowym internetowym "przesłaniu" dla kibiców klubu.

"Tęsknię za tym, by wejść na salę, na początek potrenować, już nawet nie marzę, by zagrać mecz, poczuć tę atmosferę. Człowiek żyje na adrenalinie, bez niej - umiera" - dodał szkoleniowiec, który przejął zespół przed ostatnim sezonem.

W zakończonych przed czasem z powodu pandemii koronawirusa rozgrywkach PlusLigi będzinianie zajęli 11. miejsce.

Początek był w ich wykonaniu mało efektowny, długo nie mogli wywalczyć żadnego punktu. W dodatku już w listopadzie doszło do zmiany na pozycji pierwszego rozgrywającego. Pozostający bez klubu Grzegorz Pająk zastąpił Kanadyjczyka T.J. Sandersa, który za porozumieniem stron rozwiązał umowę z powodu kontuzji.

Na początku grudnia nagle opuścił zespół reprezentacyjny irański przyjmujący Purya Fayazi, który niespodziewanie wrócił do ojczyzny.

Ostatecznie jednak MKS uciekł z dołu tabeli i zakończył rywalizację na bezpiecznej pozycji.

"Budujemy zespół na nowy sezon. Oczywiście, straty będą, jak zawsze, jak co roku, ale też szukamy nowych zawodników, rozmawiamy z tymi z poprzedniego sezonu. Będziemy co jakiś czas przedstawiać przedłużających kontrakty i - być może - w przyszłości podamy informacje o nowych kandydatach do drużyny" - stwierdził Bednaruk.

