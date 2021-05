PlusLiga. Trefl skompletował skład na nowy sezon

Niespełna 30-letni Łaba będzie miał okazję zadebiutować w PlusLidze. W poprzednim sezonie mierzący 188 cm przyjmujący reprezentował barwy BKS Visły Bydgoszcz.

"Lipiński ma za sobą jeden z lepszych sezonów. Wierzę, że to dopiero początek i z roku na rok będzie się bardziej rozwijał, dlatego cieszę się, że zostaje z nami. Z kolei Patryk, pomimo niższych parametrów, jest zawodnikiem bardzo wszechstronnym. Obserwowałem go od dłuższego czasu i przyszedł czas, by sprawdził się w PlusLidze. Wierzę, że swoim doświadczeniem wniesie dużo do zespołu, a także również będzie mógł się rozwinąć, ponieważ będzie to dla niego wyzwanie" - powiedział cytowany na klubowej stronie trener Michał Winiarski.

Niespełna 38-letni szkoleniowiec trafił do Gdańska w 2019 roku i na początku maja przedłużył kontrakt o trzy kolejne sezony.

W Treflu zostali również kapitan i atakujący Mariusz Wlazły oraz jego zmiennik Kewin Sasak, przyjmujący Moritz Reichert, Mateusz Mika i Lipiński, środkowi Pablo Crer, Bartłomiej Mordyl i Karol Urbanowicz, drugi rozgrywający Łukasz Kozub oraz libero Maciej Olenderek.

Z drużyną rozstali się podstawowy rozgrywający Marcin Janusz, który ma przejść do Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, a także zmiennicy: przyjmujący Mateusz Janikowski i Bartosz Pietruczuk, środkowy Seweryn Lipiński oraz libero Fabian Majcherski.

W miejsce Janusza pozyskano Lukasa Kampę, który od 2016 roku występował w Jastrzębskim Węglu, a w ostatnim sezonie wywalczył z tą ekipą mistrzostwo Polski. 34-letni Niemiec podpisał roczną umowę z możliwością przedłużenia. Skład Trefla zamknął zakontraktowany w poniedziałek Łaba. Wcześniej do pierwszej drużyny włączeni zostali młodzi siatkarze, 19-letni środkowy Jordan Zaleszczyk i młodszy o rok libero Dawid Pruszkowski.

