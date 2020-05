PlusLiga. Trefl Gdańsk z tym samym duetem rozgrywających

​W najbliższym sezonie ekstraklasy grę siatkarzy Trefla Gdańsk prowadzić będzie ten sam duet rozgrywających - Marcin Janusz i Łukasz Kozub. Ten pierwszy podpisał roczny, a Kozub ważny przez trzy lata kontrakt.

Zdjęcie Marcin Janusz /Mirosław Szozda /Newspix

26-letni Janusz przyszedł do Trefla w 2018 roku, zatem dla reprezentanta Polski będzie to trzeci sezon w barwach gdańskiej drużyny. Z kolei młodszy o trzy lata jego zmiennik Kozub trafił nad morze rok temu.

- Bardzo się cieszę, że Marcin zostaje na kolejny rok. W minionym sezonie pokazał wysokie umiejętności i był ważną postacią zespołu. Uważam go też za jednego z najlepszych polskich zawodników na tej pozycji i myślę, że jest przyszłością reprezentacji. Z kolei Łukasz to jeden z największych talentów, a Gdańsk to świetne miejsce do rozwoju. Widzę w nim duży potencjał i jestem przekonany, że nadchodzących sezonach pokaże pełnię swoich umiejętności - skomentował trener Trefla Michał Winiarski.

Z gdańskiego klubu odeszli natomiast przyjmujący Ruben Schott i Paweł Halaba, atakujący Bartosz Filipiak oraz środkowy Wojciech Grzyb. Niemiec przeszedł do Indykpolu AZS Olsztyn, Halaba ma zasilić Aluron Virtu CMC Zawiercie, a Filipiak PGE Skrę Bełchatów. Z kolei 39-letni Grzyb zakończył karierę i będzie teraz pracował z młodzieżą.