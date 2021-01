​PlusLiga. Trefl Gdańsk. Rzadko spotykana sytuacja. Kewin Sasak: Mieliśmy sporo czasu na przygotowania

Przed siatkarzami Trefla Gdańsk dwumecz z Indykpolem AZS Olsztyn. Najpierw drużyny zmierzą się w Olsztynie (31 stycznia), natomiast w środku tygodnia (4 lutego) mecz zostanie rozegrany w Ergo Arenie. Transmisje oczywiście w Polsacie Sport.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PlusLiga. GKS Katowice – Jastrzębski Węgiel 2-3. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Wyżej notowanym zespołem jest Trefl Gdańsk. Siatkarzy prowadzonych przez Michała Winiarskiego można znaleźć w tabeli PlusLigi na czwartej pozycji. Dopiero sześć lokat niżej znajduje się Indykpol AZS Olsztyn. Atakujący gdańszczan - Kewin Sasak - spodziewa się trudnej przeprawy w tym dwumeczu. Najpierw drużyny zmierzą się w Olsztynie (31 stycznia o godzinie 17:30), natomiast w środku tygodnia (4 lutego o godzinie 15:00) mecz zostanie rozegrany w Ergo Arenie. Transmisje oczywiście w Polsacie Sport.

Reklama

- Patrząc na ostatnie wyniki zespołu z Olsztyna, na pewno ich forma idzie w górę, grają dobrze i musimy się nastawić na ciężki mecz. Z drugiej strony my też mamy sporo czasu na przygotowania do tego rywala, ponieważ gramy po tygodniu od ostatniego spotkania, a nie tak jak ostatnio co trzy dni. Wiemy, że będzie to ciężki mecz, ale zrobimy wszystko, by przechylić szalę zwycięstwa na naszą stronę - powiedział Kewin Sasak przed niedzielnym starciem w rozmowie z klubowymi mediami.

To rzadko spotykana sytuacja, że w przeciągu kilku dni zagrają ze sobą te same zespoły. - Rewanż prędzej czy później na pewno by się odbył. Dużego wpływu na naszą grę nie ma takie ułożenie terminarza, choć oczywiście daje szansę przygotowania do kolejnego spotkania na bazie tych najświeższych informacji, co zrobiliśmy źle, a co było dobre z tym konkretnym przeciwnikiem - dodał zawodnik Trefla.

Czwartkowe spotkanie będzie zaległym meczem z 10. kolejki PlusLigi, czyli ma znaczenie dla ułożenia tabeli przed losowaniem par ćwierćfinałowych Pucharu Polski. Gdańszczanie mają szansę przystąpić do losowania jako drużyna rozstawiona. - Bardzo się cieszymy z awansu do ćwierćfinału Pucharu Polski. Póki co w tej małej tabeli po 13 kolejkach jesteśmy na piątym miejscu, ale jeszcze jeden zaległy mecz przed nami. Oczywiście pozycja w tabeli przed losowaniem ma znaczenie, ponieważ cztery drużyny będą rozstawione. Dalej więc jeszcze walczymy i następnie będziemy chcieli wykorzystać swoje szanse w ćwierćfinale - podsumował Sasak.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź