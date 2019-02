PlusLiga: Trefl Gdańsk rusza w pościg za czołówką

Chemik Bydgoszcz uległ w Łuczniczce Treflowi Gdańsk 0:3 (17:25, 24:26, 21:25), a Jastrzębski Węgiel na swoim terenie rozbił MKS Będzin 3:0 (25:17, 25:20, 25:21) w niedzielnych meczach PlusLigi. Ekipa z Trójmiasta rusza w pościg za miejscem w fazie play off. Śląski zespół jest trzeci i cały czas naciska drugie Onico Warszawa.

Zdjęcie Jastrzębski Węgiel / PAP/Andrzej Grygiel /PAP

Świetna forma Macieja Muzaja i spółki wystarczyły Treflowi do efektownej wygranej w Bydgoszczy, dzięki której zespół Andrei Anastasiego awansował na miejsce dziewiąte w ligowej tabeli. Do szóstej PGE Skry Bełchatów gdańszczanie tracą sześć punktów i wciąż mają szansę na występ w play off.



Chemik Bydgoszcz - Trefl Gdańsk 0:3 (17:25, 24:26, 21:25)

Chemik: Raphael Margarido, Bartłomiej Lipiński, Michał Szalacha, Bartosz Filipiak, Nikola Kovcevic, Maksim Morozau, Adam Kowalski (libero) oraz Jan Lesiuk, Paweł Gryc.

Trefl: Nikola Mijailović, Patryk Niemiec, Marcin Janusz, Ruben Schott, Piotr Nowakowski, Maciej Muzaj, Maciej Olenderek (libero) oraz Szymon Jakubiszak, Miłosz Hebda, Michał Kozłowski.



Na Śląsku Jastrzębski Węgiel rozbił MKS Będzin w trzech setach i wciąż naciska na wicelidera rozgrywek, Onico Warszawa. W niedzielę JW do wygranej poprowadził rozgrywający Lukas Kampa, a jego zespół nie pozostawił złudzeń rywalom z Zagłębia. Pomarańczowi tracą do warszawian raptem jeden punkt i mają jeden rozegrany mecz na koncie mniej.



Jastrzębski Węgiel - MKS Będzin 3:0 (25:17, 25:20, 25:21)

Jastrzębski: Wojciech Ferens, Christian Fromm, Dawid Gunia, Lukas Kampa, Dawid Konarski, Grzegorz Kosok, Jakub Popiwczak (libero) oraz Jakub Bucki, Wojciech Szwed, Nikodem Wolański

MKS: Adrian Buchowski, Bartłomiej Grzechnik, Jake Langlois, Artur Ratajczak, Lukas Tichacek, Lincoln Williams, Michał Potera (libero) oraz Rafał Faryna, Jan Fornal, Szymon Gregorowicz, Jakub Peszko.