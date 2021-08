PlusLiga. Trefl Gdańsk. Nietypowy początek przygotowań do sezonu

Siatkarze znad morza rozpoczynają okres przygotowawczy dwa miesięce przed pierwszym spotkaniem PlusLigi. Od 7:30 trwają badania lekarskie, później Trefl przeniesie się na siłownię. Co ciekawe - w pierwszym tygodniu przygotowań drużyna w ogóle nie pojawi się na hali. Już w środę gdańszczanie wyjadą do Krakowa na PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki. Wyjazd poprzedzi wtorkowy trening na plaży na LOTOS Stadionie Letnim Gdańsk.

Przygotowania będą solidne

- Dla nas tegoroczne zmagania w PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki będą debiutanckimi rozgrywkami w siatkówce plażowej, ponieważ rok temu z rywalizacji wykluczył nas koronawirus. Wtorkowy trening na plaży na LOTOS Stadionie Letnim Gdańsk będzie pierwszą od wielu lat jednostką treningową w takiej scenerii. Trener Winiarski przed wyjazdem do Krakowa postanowił zorganizować jeden trening na piasku, kolejne odbędą się już w stolicy Małopolski w dniu meczu z VERVĄ Warszawa ORLEN Paliwa - mówi nam Justyna Gdowska, kierownik komunikacji i marketingu w klubie.

Po powrocie z Krakowa siatkarze Trefla będą trenować w siłowni oraz w hali Ergo Areny. Czeka na nich pięć następnych wyjazdów na dwumecze i turnieje sparingowe. Najpierw jednak zajęcia na gdańskiej plaży. - Plaża nie jest jednak obcym miejscem dla "gdańskich lwów", już od kilku sezonów zawsze pierwsze spotkanie z kibicami organizujemy właśnie w luźnej, nadmorskiej atmosferze - przypomina Gdowska.

Klub często korzysta z uroków miasta. Trefl co roku organizuje różne wydarzenia nad polskim morzem. Inni za bardzo nie mogą sobie na to pozwolić. - Pamiętam, że gdy dwa lata temu trener Winiarski przenosił się do Gdańska, powitanie z kibicami rozpoczął od słów, że nigdy nie sądził, że sezon będzie inaugurował na plaży. W tym roku natomiast w pierwszym tygodniu okresu przygotowawczego zawodnicy nie mają ani jednego treningu w hali, tylko siłownię i właśnie zajęcia na plaży - dodaje.

Pamiętają o kibicach

Gdańszczanie cenią sobie więź z kibicami. Podczas okresu przygotowawczego nie zabraknie spotkań z sympatykami siatkówki, którzy w poprzednim sezonie musieli ograniczać się do oglądania swoich ulubieńców w telewizji. We wtorek (10 sierpnia) Lukas Kampa, Mateusz Mika, Maciej Olenderek, Łukasz Kozub i Patryk Łaba pojawią się przy kładce na Ołowiankę podczas Jarmarku św. Dominika, a w piątek (20 sierpnia) w Molotece na LOTOS Stadionie Letnim Gdańsk odbędzie spotkanie z fanami.