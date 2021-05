Robert Täht ma nowy klub w PlusLidze! Estoński przyjmujący odchodzi z Asseco Resovii Rzeszów do PGE Skry Bełchatów. W klubie, który w zakończonych rozgrywkach zajął czwarte miejsce, wiele sobie po nim obiecują.

28-letni Robert Täht w ostatnim sezonie występował w Asseco Resovii Rzeszów. Wcześniej reprezentował barwy takich klubów jak Valio Võru, Tartu Pere Leib, Cuprum Lubin, Arkas Spor Izmir i Sir Safety Perugia. Przyjmujący ma również występy w reprezentacji Estonii, z którą wywalczył dwukrotne mistrzostwo Ligi Europejskiej (2016, 2018). W siatkówce klubowej także odnosił sukcesy - w Estonii, Turcji oraz we Włoszech. W Polsce czeka na spektakularne osiągnięcie. Być może doczeka się właśnie w Bełchatowie.

Sezon 2021/2022 będzie dla tego siatkarza już piątym na parkietach PlusLigi. - Jestem bardzo podekscytowany, że dołączam do PGE Skry. Oczekiwania przed kolejnym sezonem są bardzo duże, tym bardziej, że będziemy mieli mocną drużynę. Fani w Polsce są niesamowici, a szczególnie ci z Bełchatowa. Miałem okazję zobaczyć ich grając w przeciwnych zespołach w hali Energia. Byli znakomici i tworzyli niezwykłą atmosferę. Nie mogę się doczekać, aż przyjadę do Bełchatowa i rozpoczniemy nowy sezon - powiedział Robert Täht, cytowany przez oficjalny serwis klubu.

W PGE Skrze liczą na jeszcze lepszą grę tego zawodnika. - Uważam, że Robert nie pokazał jeszcze do końca swoich możliwości. Zebrał już doświadczenie grając w polskiej lidze, po czym znalazł się we Włoszech. Tam również udowodnił swoje ogromne umiejętności. Wierzę, że będzie to duży impuls. Wiążemy z nim duże nadzieje. To gracz ultraofensywny ze świetną zagrywką. Wierzę, że będzie wzmocnieniem naszej drużyny w przyszłym sezonie - dodał prezes Konrad Piechocki.

Täht w ciągu czterech sezonów rozegrał w PlusLidze już 85 spotkań. Zdobył 968 punktów, w tym zaserwował 81 asów, a 58 razy postawił punktowy blok.

