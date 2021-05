Na początku maja PGE Skra ogłasza nazwiska siatkarzy, którzy w przyszłym sezonie nie będą grali w bełchatowskim zespole. W poniedziałek potwierdzono odejście Milana Katicia, w środę natomiast pożegnano Dusana Petkovicia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ZAKSA - Trentino. Łukasz Kaczmarek: To było wymarzone zakończenie finału! Wideo Polsat Sport

Reklama

Dusan Petković reprezentował barwy PGE Skry Bełchatów w ostatnich dwóch sezonach. Najpierw rywalizował o miejsce na pozycji atakującego z Mariuszem Wlazłym, a następnie z Bartoszem Filipiakiem. Przed rokiem wywalczył z tym klubem brązowy medal w PlusLidze. W zakończonych rozgrywkach było trochę gorzej, gdyż siatkarze prowadzeni przez Michała Gogola finiszowali dopiero na czwartej pozycji.

Reklama

29-letni Serb w ciągu dwóch lat na polskich parkietach rozegrał 52 ligowe spotkania, w których zdobył 608 punktów (68 asów serwisowych i 24 bloki). Milan Katić z kolei odszedł z Bełchatowa po czterech latach. Przed transferem do PGE Skry występował jeszcze w Bydgoszczy.

Przyjmujący żegna się z klubem w dobrych relacjach. - Mogę powiedzieć, że to był mój najlepszy czas za granicą i mówić o klubie w samych superlatywach. Tak było od samego początku do końca. Trochę jest smutno odejść z miejsca, w którym czujesz się jak w domu, jak ze swoją rodziną. To jednak też fajny moment dla mnie jako zawodnika, ale też dla klubu. Po czterech latach czasem czuje się chęć zmiany i ja to mam. PGE Skrze życzę wszystkiego najlepszego - mówił cytowany przez oficjalną stronę klubu.



SZ