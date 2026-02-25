W sezonie 2025/2026 w PlusLidze można oglądać aż trzech przedstawicieli rodziny Henno - Hilir występuje w Bogdance LUK Lublin, z kolei jego ojciec Hubert trenuje Cuprum Stilon Gorzów. Francuski szkoleniowiec ma pod swoimi skrzydłami drugiego z synów, 21-letniego Mathisa. I to właśnie o tym siatkarzu niezwykle głośno zrobiło się w ostatnich miesiącach.

Występujący na pozycji przyjmującego zawodnik do PlusLigi przeniósł się z francuskiego Chaumont VB 52 Haute-Marne i regularnie zachwyca. Swoimi występami szybko przyciągnął zainteresowanie innych klubów i otrzymał intratne oferty od kilku zespołów PlusLigi. Na początku grudnia ubiegłego roku media obiegła jednak informacja, że Francuz odrzucił możliwość pozostania w Polsce i wybrał Włochy jako dalszy kierunek rozwoju swojej kariery.

Henno, którego w poprzednim sezonie oglądaliśmy w barwach reprezentacji Francji (występował zarówno w Lidze Narodów, jak i podczas mistrzostw świata), miał już w grudniu zdecydować, że po zakończeniu rozgrywek dołączy do jednego z włoskich klubów. Od tego momentu dalej zachwycał w PlusLidze i regularnie punktował, kilkukrotnie kończył mecze z więcej niż 20 punktami na koncie.

Mathis Henno będzie najlepszy na świecie? Duża strata dla PlusLigi

Obecnie, po rozegraniu 21 kolejek, Francuz ma na swoim koncie już 364 "oczka", to daje mu czwarte miejsce w zestawieniu najlepiej punktujących siatkarzy PlusLigi. Świetnie radzi sobie nie tylko w ofensywie, ale też w przyjęciu. Notuje 51,34 proc. pozytywnego przyjęcia, co jest piątym wynikiem trwających rozgrywek.

Nic więc dziwnego, że doniesienia o rychłym wyjeździe Francuza z Polski wywołały duże poruszenie w środowisku. O tym, że PlusLiga straci ogromny siatkarski talent, świadczą nie tylko statystyki, ale też spostrzeżenia ekspertów. Wymowny "wyrok" w sprawie utalentowanego zawodnika wydał ostatnio były siatkarz i trener, a obecnie ekspert i komentator Polsatu Sport, Jakub Bednaruk.

Bednaruk pod koniec transmisji meczu PGE Projektu Warszawa z Cuprum Stilonem Gorzów, wygranym zresztą sensacyjnie przez drużynę Henno, postawił tezę, że 21-latek za trzy lata będzie najlepszym siatkarzem na świecie. Następnego dnia w programie Polsat SiatCast współprowadzonym z Markiem Magierą rozwinął ten wątek. Magiera zapytał go bowiem, dlaczego Henno ma stać się najlepszym siatkarzem dopiero za trzy lata.

"Bo jeszcze musi trochę meczów o mistrzostwo - mistrzostwo świata, mistrzostwo olimpijskie czy mistrzostwo kraju zagrać. To jest zawodnik, na którego z ogromną przyjemnością się patrzy. On musi jeszcze trochę tego doświadczenia złapać, dlatego mówię o trzech latach" - wyjaśnił.

Siatkarski ekspert w tym samym programie przyznał, że przy okazji meczu Gorzowa z Projektem miał okazję porozmawiać chwilę z Henno. I zdradził, co konkretnie mu powiedział.

Podszedłem do Henno i mówię tak: słuchaj stary, ogromną przyjemność sprawia mi oglądnie ciebie na boisku. To, jak się poruszasz, jak czytasz grę, jaki masz spokój

Kibice PlusLigi będą mieli jeszcze tylko kilka okazji do oglądania Henno w akcji. Jego zespół bowiem praktycznie stracił już szanse na miejsce w play-offach i musi martwić się o utrzymanie w lidze, do rozegrania ma jeszcze pięć spotkań fazy zasadniczej.

Mathis Henno (z lewej) w barwach reprezentacji Francji CROSNIER JULIEN AFP

Mathis Henno w barwach Cuprum Stilonu Gorzów Piotr Matusewicz East News

Mathis Henno w ataku podczas meczu z PGE Projektem Warszawa Piotr Nowak PAP

