Nie przebrzmiały jeszcze emocje związane z premierową kolejką PlusLigi, a przed nami już druga seria spotkań! Swe pierwsze mecze w sezonie rozegrają Asseco Resovia i Trefl Gdańsk, których starcie z 1. kolejki zostało przełożone. Rzeszowianie zagrają na trudnym terenie w Jastrzębiu-Zdroju. Niezwykle interesująco zapowiada się również m.in. rywalizacja PGE Skry z "Jurajskimi Rycerzami". Sprawdź terminarz i plan transmisji 2. kolejki PlusLigi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jaka siła faworytów PlusLigi? Pierwsze rozpoznania w Tauron Lidze - Prawda Siatki melduje. Wideo Polsat Sport

Drugą serię gier rozpocznie konfrontacja Cuprum Lubin - Verva Warszawa Orlen Paliwa. "Miedziowi" na inaugurację PlusLigi postraszyli faworyzowaną ekipę z Bełchatowa. Wygrali pierwszą partię, trzy kolejne jednak przegrali - dwie z nich na przewagi. Dobry występ, który nie przyniósł jednak punktów. O taką zdobycz nie będzie również łatwo w drugim meczu, bo do Lubina zawita Verva, czyli kolejna drużyna z czołówki poprzedniego sezonu. Stołeczni siatkarze wygrali w niedzielę na wyjeździe 3:1 z MKS Będzin.

Reklama

Sobotni mecz Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia to z pewnością jedno z najciekawiej zapowiadających się starć tej kolejki. Jastrzębianie wygrali po tie-breaku w Zawierciu. Kilku zawodników, z Tomaszem Fornalem na czele pokazało dobrą dyspozycję już na początku sezonu, wciąż niewiadomą w tej drużynie jest atak. Asseco Resovia dopiero rozpoczyna sezon, bo mecz 1. kolejki z Treflem został przełożony. Tu również wielka niewiadoma. Jak rzeszowianie poradzą sobie po kolejnej wielkiej przebudowie? Jak zaprezentuje się powracający do PlusLigi rozgrywający Fabian Drzyzga?

Spotkanie Indykpol AZS Olsztyn - MKS Ślepsk Malow Suwałki to starcie dwóch drużyn, które sezon rozpoczęły od porażki. Podopieczni trenera Daniela Castellaniego przegrali 2:3 (13:15 w tie-breaku) w Radomiu, a ich gra na przestrzeni meczu mocno falowała. Ekipa z Suwałk dość niespodziewanie nie ugrała nawet seta w konfrontacji z GKS.

Mecz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - MKS Będzin będzie miał zdecydowanego faworyta i będą nim gospodarze. ZAKSA w pierwszym meczu sezonu rozgromiła 3:0 Stal, prezentując dobrą dyspozycję. Będzinianie bardzo przyzwoicie zaprezentowali się w meczu z Vervą. Co prawda dwie pierwsze partie przegrali gładko, ale trzecią wygrali, a później byli blisko tie-breaka, przegrywając jednak 24:26. Postawa kilku zawodników, choćby Rafała Sobańskiego może budzić optymizm wśród kibiców MKS, ale o punktową zdobycz w Kędzierzynie-Koźlu będzie niezmiernie trudno.



W niedzielę szlagierowo zapowiadające się starcie PGE Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie. Bełchatowianie w pierwszym meczu z Cuprum mieli chwile słabości, ale ostatecznie wygrali 3:1. "Jurajscy Rycerze" stworzyli wraz z jastrzębianami kapitalne widowisko we własnej hali, w którym przegrali jednak 2:3.

Cerrad Enea Czarni Radom - Trefl Gdańsk to drugie spotkanie zaplanowane na niedzielę. "Gdańskie lwy" to drużyna, która jako ostatnia rozpocznie zmagania w obecnym sezonie. Mieli bardzo utrudnione przygotowania do sezonu z powodu serii zakażeń koronawirusem i długiej kwarantanny. Czy będą w dobrej dyspozycji już podczas meczu w Radomiu? Siatkarze trenera Roberta Prygla pokonali na inaugurację Indykpol AZS 3:2. W zaistniałej sytuacji będą również faworytami meczu z Treflem.

Drugą kolejkę zakończy spotkanie GKS Katowice - Stal Nysa, które zaplanowano na poniedziałek. Obie ekipy przystąpią do niego w odmiennych nastrojach. Katowiczanie w trzech setach rozstrzygnęli na swoją korzyść mecz w Suwałkach. Stal w swym pierwszym po piętnastu latach meczu w ekstraklasie nie miała wiele do powiedzenia w rywalizacji z ZAKSĄ. Czy w Szopienicach będziemy świadkami przebudzenia beniaminka?



RM





Terminarz i plan transmisji meczów 2. kolejki PlusLigi:

18.09.2020: Cuprum Lubin - Verva Warszawa Orlen Paliwa (piątek, godzina 20.30; transmisja - Polsat Sport)

19.09.2020: Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia (sobota, godzina 14.45; transmisja - Polsat Sport)

19.09.2020: Indykpol AZS Olsztyn - MKS Ślepsk Malow Suwałki (sobota, godzina 17.30; transmisja - Polsat Sport)

19.09.2020: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - MKS Będzin (sobota, godzina 20.30; transmisja - Polsat Sport)

20.09.2020: PGE Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 14.45; transmisja - Polsat Sport)

20.09.2020: Cerrad Enea Czarni Radom - Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 20.30; transmisja - Polsat Sport)

21.09.2020: GKS Katowice - Stal Nysa (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja - Polsat Sport).