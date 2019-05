Sezon PlusLigi dobiegł końca i nadszedł czas na kadrowe roszady w klubach. Z Onico Warszawa, które po raz pierwszy w historii zdobyło srebrny medal mistrzostw Polski, żegna się aż sześciu zawodników.

Zdjęcie Graham Vigrass w meczu o złoto z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle /Krzysztof Świderski /PAP

Z klubu odchodzą: Graham Vigrass, Jan Nowakowski, Sharone Vernon-Evans, Nikołaj Penczew, Konrad Buczek oraz Maciej Muzaj. Pożegnanie ostatniego z wymienionych nie jest żadnym zaskoczeniem ponieważ dołączył do klubu w trybie awaryjnym w końcówce sezonu. W ramach transferu medycznego zastąpił kontuzjowanego Bartosza Kwolka. Muzaj od nowego sezonu będzie grał w rosyjskim Gazpromie-Jugra Surgut.



"Wszystkim zawodnikom dziękujemy za występy w barwach naszej drużyny i ogromny wkład w historyczny sukces, jakim jest wicemistrzostwo kraju. Życzymy powodzenia w nowych klubach, jednocześnie mając nadzieję, że nasze sportowe drogi jeszcze się skrzyżują. Warszawa na pewno o was nie zapomni - powiedział prezes i dyrektor sportowy Piotr Gacek cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.



Na razie nie wiadomo, czy w Onico zostanie Bartosz Kurek. Bohater ubiegłorocznego mundialu w kluczowym momencie sezonu doznał kontuzji pleców, która wykluczyła go z gry na trzy miesiące.