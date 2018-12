PlusLiga: Sześciu mistrzów świata w szlagierze rozgrywek

Sześciu mistrzów świata zobaczymy w atrakcyjnie zapowiadającym się meczu trzynastej kolejki PlusLigi. Najlepszy zespół poprzedniego sezonu PGE Skra Bełchatów podejmie w sobotę wicemistrza kraju i lidera tabeli ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Początek o godzinie 14:45.

Zdjęcie PGE Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle /Rafał Rusek /Newspix



W drużynie gospodarzy zobaczymy Jakuba Kochanowskiego, Grzegorza Łomacza i Artura Szalpuka, a wśród gości Mateusza Bieńka, Aleksandra Śliwkę i Pawła Zatorskiego. We wtorek bełchatowianie przegrali mecz Ligi Mistrzów z Greenyard Maaseik 0:3.



- Nie mieliśmy złych statystyk, wszystkie sety były na styku. Zabrakło nam chyba po prostu takiego siatkarskiego szczęścia - mówi Grzegorz Łomacz, cytowany na stronie klubowej. - Trzeciego seta mieliśmy już na wyciągnięcie ręki, ale niestety się nie udało go wygrać. Trudno powiedzieć coś mądrego po porażce w trzech setach.



Największą szansę na zwycięstwo PGE Skra miała w trzeciej partii, kiedy to już wysoko prowadziła z Greenyardem.



- Zaczęliśmy bardziej ryzykować, bo nie mieliśmy nic do stracenia. To się opłaciło - mówi Łomacz. - Prowadziliśmy, ale potem popełnialiśmy głupie błędy, sędziowie gwizdnęli kilka piłek przeciwko nam i poszło...



W sobotę PGE Skra zagra w hicie kolejki PlusLigi z Zaksą Kędzierzyn-Koźle.



- Musimy zagrać najlepiej jak potrafimy i ja gorąco wierzę w to, że uda się w sobotę wygrać - podkreśla Łomacz. - Musimy jednak dać z siebie dużo, dużo więcej, niż w ostatnich meczach.



Za: PZPS