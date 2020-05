Sześciu siatkarzy odchodzi z ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle po sezonie 2019/20 - poinformował klub, który w tych rozgrywkach zajął pierwsze miejsce. W tym gronie są m.in. włoski przyjmujący Simone Parodi i węgierski atakujący Arpad Baroti.

Zarówno Parodi, jak i Baroti zostali pozyskani w ubiegłym roku. Wydawało się, że Włoch będzie jedną z największych gwiazd PlusLigi, ale na przeszkodzie stanęły mu...kontuzja Łukasza Kaczmarka i limit obcokrajowców dopuszczonych do gry w meczach polskiej ekstraklasy. Wobec urazu podstawowego atakującego ZAKS-y jego rolę przejął Baroti, a dla Włocha przeważnie brakowało już miejsca w pierwszej "szóstce". Więcej okazji do zaprezentowania się na boisku dostawał on w Lidze Mistrzów.

Po trzech latach z klubem rozstaje się atakujący Sławomir Jungiewicz, po dwóch rozgrywający Przemysław Stępień, a po jednym przyjmujący Adam Smolarczyk i środkowy Sebastian Warda. Ten ostatni zaliczył powrót do klubu, którego poprzednio barw bronił w sezonie 2011/12.



W czwartek ZAKSA poinformowała o odejściu po ośmiu latach środkowego Łukasza Wiśniewskiego.



Wcześniej po przedwczesnym zakończeniu z powodu pandemii minionego sezonu klub z Kędzierzyna-Koźla powiadomił o przedłużeniu umów pięciu zawodników. Na dłużej zostają: libero Paweł Zatorski, środkowi Amerykanin David Smith i Krzysztof Rejno, przyjmujący Piotr Łukasik i Kamil Semeniuk. Drużynę nadal prowadzić będzie zaś Serb Nikola Grbić.

