Siatkarska ekipa ZAKSY z Kędzierzyna-Koźla w profesjonalnym studio muzycznym zaśpiewała "Jest taki dzień" wykonywany oryginalnie przez Czerwone Gitary. Internauci byli pod wrażeniem profesjonalizmu sportowców "Piękne granie, zarówno w radiu, jak i na boisku" - brzmi jeden z komentarzy.

Świąteczne śpiewanie to już niemal tradycja dla siatkarzy PGE Skry Bełchatów. W tym roku postawili oni na numer "All I want for Christmas is You" autorstwa Mariah Carey, a przy wokalu wspomagała ich Tatiana Kopala, finalistka jednego z popularnych programów muzycznych dla dzieci. W tym przypadku również fani byli zachwyceni i pisali "Wyszło cudownie".

